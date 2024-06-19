В сети появились фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка в наручниках

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

На эксклюзивных фото, полученных СМИ, Джастина Тимберлейка с затуманенными глазами выводили из полицейского участка Хэмптона, где он провел ночь за вождение в нетрезвом состоянии. Тимберлейк казался спокоен, когда полицейские выводили его в наручниках.

Об этом пишет Daily Mail.

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После обвинения, когда ему было запрещено управлять транспортными средствами на год в штате Нью-Йорк, его освободили без права внесения залога. Тимберлейк выпивал с друзьями в баре The American Hotel в Саг-Харборе, когда незадолго до 12:30 решил сесть за руль своего BMW X7.

Певец Джастин Тимберлейк выходит из полицейского отделения. Фото: TE McMorrow for DailyMail.com

Один из свидетелей рассказал, что Тимберлейк пил чужой напиток за другим столиком. Свидетель рассказал: "Он был разбит. Перед закрытием, кто-то поднялся, чтобы пойти в уборную, и оставил свой напиток на столе. Когда мужчина вернулся, Тимберлейк пил напиток. Парень сказал: "Джастин, это мой напиток!".

Тимберлейк сказал офицерам, арестовавшим, что он выпил "только одно мартини", прежде чем "уйти с друзьями домой".

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

В полицейском отчете, полученном DailyMail.com, говорится, что певца остановили после того, как он проехал мимо знака "стоп", выходя из ресторана. Офицеры сказали в своем отчете, что нашли его "в нетрезвом состоянии".

Полиция описала, что у Тимберлейка были "стеклянные" глаза, от него сильно пахло алкоголем, была замедленная речь и неспособность удерживать внимание.

Также говорят, что он не держался на ногах и провалил тест на трезвость. После задержания и доставки в местное отделение полиции он также отказался проходить алкотестер. 26 июля он предстанет перед судом после освобождения без права внесения залога. За отказ от проверки на алкотестер Тимберлейк был лишен водительских прав в штате Нью-Йорк.

Напомним, известную американскую певицу задержали в аэропорту в Амстердаме. А раньше Джастин Тимберлейк удивил реакцией на извинения Бритни Спирс.