В сети появились последние прижизненные фото звезды сериала "Беверли-Гиллз"

В сети появились последние прижизненные фото звезды сериала "Беверли-Хиллз"
На последних фотографиях Шеннен Догерти изображена рука об руку с друзьями за несколько недель до ее смерти. Догерти была сфотографирована со своим другом Крисом Кортаццо 16 июня, незадолго до того, как скончалась в возрасте 53 лет после многих лет борьбы с раком.
Об этом пишет Daily Mail.
Шеннен Догерти в последний раз была замечена в Малибу
Звезду сериала "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные" видели с давним другом, когда они шли, обняв друг друга, выходя из Малибу Кристи после ужина. Она была одета в шляпу, серый свитер, синие джинсы и шлепанцы с коричневым бумажным пакетом, вероятно, это было ее последнее появление на публике.
Ее смерть наступила примерно через месяц после того, как Догерти призналась, что прошлый год был для нее "действительно тяжелым".
"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с недугом. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит уважать их частную жизнь в это время, чтобы они могли спокойно скорбеть", — сказала ее агент изданию People.
Догерти, сыгравшая Бренду Уолш в популярном шоу 1990-х, в 2015 году диагностировали рак груди. Всего через два года звезда "Зачарованных" рассказала, что рак вернулся после ремиссии.
Она сказала Good Morning America: "Через несколько дней или неделю станет известно, что это 4 стадия. Итак, рак вернулся".
В прошлом году она объявила, что ее рак распространился на мозг.
Звезда "Зачарованных" покинула сериал в 2001 году. Она присоединилась к перезапуску сериала "Беверли Хиллз" в 2019 году и сыграла взрослую героиню Бренды Уолш.
Сначала Догерти скрывала свой диагноз, но после того как в 2019 году актер Люк Перри внезапно умер в возрасте 52 лет, она рассказала о своей борьбе. Перри скончался 4 марта того же года после инсульта в своем доме Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.
"Это так удивительно для меня, когда мне поставили диагноз, а потом кто-то, вроде бы здоровый, ушел первым. Это было действительно шокирующее", — сказала Догерти в эфире "Доброе утро, Америка" в 2020 году.
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