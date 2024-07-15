В сети появились последние прижизненные фото звезды сериала "Беверли-Гиллз"

Актриса Шеннен Догерти. Фото: Backrid

На последних фотографиях Шеннен Догерти изображена рука об руку с друзьями за несколько недель до ее смерти. Догерти была сфотографирована со своим другом Крисом Кортаццо 16 июня, незадолго до того, как скончалась в возрасте 53 лет после многих лет борьбы с раком.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду сериала "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные" видели с давним другом, когда они шли, обняв друг друга, выходя из Малибу Кристи после ужина. Она была одета в шляпу, серый свитер, синие джинсы и шлепанцы с коричневым бумажным пакетом, вероятно, это было ее последнее появление на публике.

Актриса Шеннен Догерти. Фото: Backrid

Актриса Шеннен Догерти на последнем прижизненном фото. Фото: Backrid

Актриса Шеннен Догерти с друзьями. Фото: Backrid

Ее смерть наступила примерно через месяц после того, как Догерти призналась, что прошлый год был для нее "действительно тяжелым".

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с недугом. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит уважать их частную жизнь в это время, чтобы они могли спокойно скорбеть", — сказала ее агент изданию People.

Догерти, сыгравшая Бренду Уолш в популярном шоу 1990-х, в 2015 году диагностировали рак груди. Всего через два года звезда "Зачарованных" рассказала, что рак вернулся после ремиссии.

Она сказала Good Morning America: "Через несколько дней или неделю станет известно, что это 4 стадия. Итак, рак вернулся".

В прошлом году она объявила, что ее рак распространился на мозг.

Звезда "Зачарованных" покинула сериал в 2001 году. Она присоединилась к перезапуску сериала "Беверли Хиллз" в 2019 году и сыграла взрослую героиню Бренды Уолш.

Сначала Догерти скрывала свой диагноз, но после того как в 2019 году актер Люк Перри внезапно умер в возрасте 52 лет, она рассказала о своей борьбе. Перри скончался 4 марта того же года после инсульта в своем доме Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.

"Это так удивительно для меня, когда мне поставили диагноз, а потом кто-то, вроде бы здоровый, ушел первым. Это было действительно шокирующее", — сказала Догерти в эфире "Доброе утро, Америка" в 2020 году.

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