Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В сети появились редкие фото взрослых дочерей Николь Кидман arrow

В сети появились редкие фото взрослых дочерей Николь Кидман

18 декабря 2023 10:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В сети появились редкие фото взрослых дочерей Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Музыкант Кит Урбан вернулся домой в Австралию без любимой супруги Николь Кидман в канун праздников. 55-летняя легенда кантри-музыки была замечена в Международном аэропорту Сиднея с двумя дочерьми Сандей Роуз, 15 лет, и Фейт Маргарет, 12 лет после рейса из США.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Супруг Кидман с дочками вернулся домой

Николь Кидман не балует поклонников семейными фото. Звезда показывает обычно фотографии со съемок и с любимым мужем. Поэтому снимки взрослых дочерей звезд редкость.

 

Муж Николь Кидман Кит Урбан. Фото: matrixpictures.com.au
Муж Николь Кидман Кит Урбан. Фото: matrixpictures.com.au

 

Дочери Николь Кидман. Фото: matrixpictures.com.au
Дочери Николь Кидман. Фото: matrixpictures.com.au

 

Муж Николь Кидман Кит Урбан с охранником и дочками. Фото: matrixpictures.com.au
Муж Николь Кидман Кит Урбан с охранником и дочками. Фото: matrixpictures.com.au

Одетый в черную футболку и спортивные штаны в тон, Кит выглядел очень бодрым, прогуливаясь по терминалу со своими дочками и личным охранником. Певец дополнил свой образ солнцезащитными очками, белыми кроссовками и серебряным браслетом, а в одной руке держал коричневую кожаную сумку. Его дочери шли позади, обе почти выше отца.

Сандей была одета в свободную черную футболку и серые спортивные штаны, а светлые волосы заплела в две косы. Ее младшая сестра также оделась комфортно в голубую футболку и серые спортивные штаны Nike.

Мама девочек Николь сейчас находится в Нью-Йорке на съемках своего нового фильма Babygirl, но на этой неделе отправится в Сидней, чтобы посетить премьеру своего нового сериала Amazon Prime Expats. Хотя рождественские планы Николь и Кита пока неизвестны, вполне возможно, что они будут проводить много времени с 82-летней мамой Николь Джанель, у которой проблемы со здоровьем. Супруги Урбан-Кидман также наверняка посетят сестру Николь Антонию и ее шестерых детей, пока она будет в городе.

Николь и Антония поддерживают крепкую связь, и их часто видят вместе, когда Николь посещает Австралию.

Напомним, 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене.

Ранее дочь Моники Белуччи примеряла образ девушки из атомного города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме