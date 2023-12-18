В сети появились редкие фото взрослых дочерей Николь Кидман

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Музыкант Кит Урбан вернулся домой в Австралию без любимой супруги Николь Кидман в канун праздников. 55-летняя легенда кантри-музыки была замечена в Международном аэропорту Сиднея с двумя дочерьми Сандей Роуз, 15 лет, и Фейт Маргарет, 12 лет после рейса из США.

Об этом пишет Daily Mail.

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Николь Кидман не балует поклонников семейными фото. Звезда показывает обычно фотографии со съемок и с любимым мужем. Поэтому снимки взрослых дочерей звезд редкость.

Муж Николь Кидман Кит Урбан. Фото: matrixpictures.com.au

Дочери Николь Кидман. Фото: matrixpictures.com.au

Муж Николь Кидман Кит Урбан с охранником и дочками. Фото: matrixpictures.com.au

Одетый в черную футболку и спортивные штаны в тон, Кит выглядел очень бодрым, прогуливаясь по терминалу со своими дочками и личным охранником. Певец дополнил свой образ солнцезащитными очками, белыми кроссовками и серебряным браслетом, а в одной руке держал коричневую кожаную сумку. Его дочери шли позади, обе почти выше отца.

Сандей была одета в свободную черную футболку и серые спортивные штаны, а светлые волосы заплела в две косы. Ее младшая сестра также оделась комфортно в голубую футболку и серые спортивные штаны Nike.

Мама девочек Николь сейчас находится в Нью-Йорке на съемках своего нового фильма Babygirl, но на этой неделе отправится в Сидней, чтобы посетить премьеру своего нового сериала Amazon Prime Expats. Хотя рождественские планы Николь и Кита пока неизвестны, вполне возможно, что они будут проводить много времени с 82-летней мамой Николь Джанель, у которой проблемы со здоровьем. Супруги Урбан-Кидман также наверняка посетят сестру Николь Антонию и ее шестерых детей, пока она будет в городе.

Николь и Антония поддерживают крепкую связь, и их часто видят вместе, когда Николь посещает Австралию.

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