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В мятом костюме и тапочках — Ким Кардашьян прогулялась по улицам Лос-Анджелеса

24 мая 2024 12:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ким Кардашьян засветилась во время шопинга.
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американскую бизнесвумен Ким Кардашьян папарацци заметили во время шопинга в Лос-Анджелесе. Гламурному стилю и каблукам звезда предпочла комфортный спортивный костюм.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Известную бизнесвумен заметили во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. Звезда скрыла свою невероятно крошечную талию под мешковатым нарядом и появилась на публике без макияжа.

Для шопинга Ким выбрала серый спортивный костюм свободного кроя и сланцы adidas YEEZY Slide и дополнила наряд сумочкой из змеиной кожи в тон.

По магазинам знаменитость решила прогуляться после того, как посетила баскетбольный матч своего сына Сейнта, на котором также присутствовал ее бывший муж Канье Вест и сестра Хлоя Кардашьян.

В мятом костюме и тапочках — Ким Кардашьян прогулялась по улицам Лос-Анджелеса - фото 1
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: BackGrid
В мятом костюме и тапочках - Ким Кардашьян прогулялась по улицам Лос-Анджелеса - фото 2
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: BackGrid
В мятом костюме и тапочках — Ким Кардашьян прогулялась по улицам Лос-Анджелеса - фото 3
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Напомним, Ким Кардашьян поразила стильным выходом. А также пластический хирург рассказал, кому из звезд помогли похудеть таблетки перед Met Gala 2024 года.

США
Ким Кардашьян
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