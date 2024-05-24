Ким Кардашьян засветилась во время шопинга.

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Американскую бизнесвумен Ким Кардашьян папарацци заметили во время шопинга в Лос-Анджелесе. Гламурному стилю и каблукам звезда предпочла комфортный спортивный костюм.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Ким Кардашьян отправилась на шоппинг

Известную бизнесвумен заметили во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. Звезда скрыла свою невероятно крошечную талию под мешковатым нарядом и появилась на публике без макияжа.

Для шопинга Ким выбрала серый спортивный костюм свободного кроя и сланцы adidas YEEZY Slide и дополнила наряд сумочкой из змеиной кожи в тон.

По магазинам знаменитость решила прогуляться после того, как посетила баскетбольный матч своего сына Сейнта, на котором также присутствовал ее бывший муж Канье Вест и сестра Хлоя Кардашьян.

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: BackGrid

Напомним, Ким Кардашьян поразила стильным выходом. А также пластический хирург рассказал, кому из звезд помогли похудеть таблетки перед Met Gala 2024 года.