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У м'ятому костюмі та капцях — Кім Кардаш'ян прогулялася вулицями Лос-Анджелеса

24 травня 2024 12:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кім Кардаш'ян засвітилась під час шопінгу — фото
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американську бізнесвумен Кім Кардаш’ян папараці помітили під час шопінгу в Лос-Анджелесі. Замість гламурного стилю та підборів зірка надала перевагу комфортному спортивному костюму.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відому бізнесвумен помітили під час прогулянки вулицями Лос-Анджелесу. Зірка приховала свою неймовірно крихітну талію під мішкуватим вбранням та з'явилась на публіці без макіяжу.

Для шопінгу Кім обрала сірий спортивний костюм вільного крою та сланці adidas YEEZY Slide та доповнила вбрання сумочкою зі зміїної шкірі в тон.

По крамницям знаменитість вирішила прогулятися після того, як відвідала баскетбольний матч свого сина Сейнта, на якому також був присутній її колишнім чоловіком Каньє Вест та сестрою Хлоя Кардаш'ян.

У м'ятому костюмі та капцях — Кім Кардаш'ян прогулялася вулицями Лос-Анджелеса - фото 1
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: BackGrid
У м'ятому костюмі та капцях — Кім Кардаш'ян прогулялася вулицями Лос-Анджелеса - фото 2
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: BackGrid
У м'ятому костюмі та капцях — Кім Кардаш'ян прогулялася вулицями Лос-Анджелеса - фото 3
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: BackGrid

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила стильним виходом. А також пластичний хірург розповів, кому з зірок допомогли схуднути пігулки перед Met Gala 2024.

США
Кім Кардашян
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