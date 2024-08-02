Бьянка Ченсори надела платье пошитое из колготок — фото

В полупрозрачном платье без белья — жена Канье Веста выгуляла капроновый лук
Жена Канье Веста Бьянка Ченсори почти голой сходила на шоппинг в Беверли-Хиллз. Её "поймали" папарацци в полупрозрачном платье без белья.
Об этом сообщает Page Six.
Бьянка Ченсори в вульгарном образе
29-летняя архитектор Yeezy прогулялась по центру Калифорнии в полупрозрачном платье, сшитом из капрона.
Через наряд девушки просвечивали стринги бежевого цвета. На ней не было бюстгальтера, хотя фотографам не удалось зафиксировать ее бюст.
Свой провокационный образ она дополнила черными туфлями-челноками, а короткие каштановые волосы закрепила зажимом-бабочкой.
Напомним, Канье Вест со скандальной женой сходил в кино. А раньше мы писали, что жена Канье Веста нарушила дресс-код в легендарном заведении.
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