Бьянка Ченсори надела платье пошитое из колготок — фото

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори почти голой сходила на шоппинг в Беверли-Хиллз. Её "поймали" папарацци в полупрозрачном платье без белья.

Об этом сообщает Page Six.

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29-летняя архитектор Yeezy прогулялась по центру Калифорнии в полупрозрачном платье, сшитом из капрона.

Через наряд девушки просвечивали стринги бежевого цвета. На ней не было бюстгальтера, хотя фотографам не удалось зафиксировать ее бюст.

Свой провокационный образ она дополнила черными туфлями-челноками, а короткие каштановые волосы закрепила зажимом-бабочкой.

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори на шопинге. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори без бюстгальтера. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори в провокационном платье. Фото: BACKGRID

Напомним, Канье Вест со скандальной женой сходил в кино. А раньше мы писали, что жена Канье Веста нарушила дресс-код в легендарном заведении.