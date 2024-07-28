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В Германии 40 тысяч человек смогли побывать на концерте Тейлор Свифт бесплатно — как им это удалось

28 июля 2024 23:55
Виктория Козырь - редактор
Концерт Тейлор Свифт в Германии смогли бесплатно увидеть 40 тысяч поклонников
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Kevin Winter
Виктория Козырь - редактор

В Мюнхене, Германия, состоялся концерт американской певицы Тейлор Свифт. Бесплатно увидеть его смогли 40 тысяч человек.

Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 28 июля.

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Концерт Тейлор Свифт в Германии

Бесплатное посещение концерта стало возможным благодаря холму, расположенному рядом с местом проведения концерта.

Известно, что на стадионе, где выступала певица, находились 75 тысяч человек.

Напомним, концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в швейцарском Цюрихе. На событие пришли 50 тысяч человек.

Также в честь Тейлор Свифт решили переименовать город в Германии. Автором идеи была поклонница певицы Алешани Вестхофф, которая создала петиции. Городской голова Карин Велге согласовала предложение.

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