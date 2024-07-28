Концерт Тейлор Свифт в Германии смогли бесплатно увидеть 40 тысяч поклонников

В Германии 40 тысяч человек смогли побывать на концерте Тейлор Свифт бесплатно — как им это удалось
В Мюнхене, Германия, состоялся концерт американской певицы Тейлор Свифт. Бесплатно увидеть его смогли 40 тысяч человек.
Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 28 июля.
@wigconicc
HER IMPACT IS INSANE😭 #taylorswift #theerastour #erastour #tstheerastour #foryou #fyp #fy♬ So High School - Taylor Swift
Концерт Тейлор Свифт в Германии
Бесплатное посещение концерта стало возможным благодаря холму, расположенному рядом с местом проведения концерта.
@luca_berti
what a view ✨🫰🏼 #taylorswift #erastour #munich #fy #fyp♬ Originalton - Luca💥
Известно, что на стадионе, где выступала певица, находились 75 тысяч человек.
Напомним, концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в швейцарском Цюрихе. На событие пришли 50 тысяч человек.
Также в честь Тейлор Свифт решили переименовать город в Германии. Автором идеи была поклонница певицы Алешани Вестхофф, которая создала петиции. Городской голова Карин Велге согласовала предложение.
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