Стив Бушеми стал жертвой нападения подробности

В Нью-Йорке напали на звезду фильма "Криминальное чтиво"
Известный американский актер Стив Бушеми стал жертвой нападения. Злоумышленник успел нанести артисту легкие телесные повреждения.
Об этом сообщает New York Post.
Стив Бушеми стал жертвой злоумышленника
На прошлой неделе актер прогуливался по Кипсу Бей, когда среди бела дня к нему подкрался злоумышленник и ударил. У звезды сериалов "Фарго", "Подпольная империя" и ленты" Криминальное чтиво" остались многочисленные кровоподтеки и отекло лицо. Он был доставлен в больницу Бельвю. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии с камер наблюдения предполагаемого преступника. На них показан бородатый мужчина в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах.
Сейчас идет следствие и полиция разыскивает злоумышленника.
В конце марта жертвой преступника в Нью-Йорке стал коллега Бушеми по сериалу "Подпольная империя". Звезду ударили камнем в затылок во время утренней пробежки. Преступника до сих пор разыскивают правоохранители.
Напомним, в Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги. А также актера Жерара Депардье задержали в Париже по подозрению в домогательствах.
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