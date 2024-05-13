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В Нью-Йорке напали на звезду фильма "Криминальное чтиво"

13 мая 2024 17:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стив Бушеми стал жертвой нападения подробности
Голливудский актер Стив Бушеми. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский актер Стив Бушеми стал жертвой нападения. Злоумышленник успел нанести артисту легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает New York Post.

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Стив Бушеми стал жертвой злоумышленника

На прошлой неделе актер прогуливался по Кипсу Бей, когда среди бела дня к нему подкрался злоумышленник и ударил. У звезды сериалов "Фарго", "Подпольная империя" и ленты" Криминальное чтиво" остались многочисленные кровоподтеки и отекло лицо. Он был доставлен в больницу Бельвю. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Стив Бушеми стал жертвой нападения
Голливудский актер Стив Бушеми. Фото: Reuters

Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии с камер наблюдения предполагаемого преступника. На них показан бородатый мужчина в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах.

Нападающий на звезду "Фарго"
Вероятный преступник. Фото: NYP

Сейчас идет следствие и полиция разыскивает злоумышленника.

В конце марта жертвой преступника в Нью-Йорке стал коллега Бушеми по сериалу "Подпольная империя". Звезду ударили камнем в затылок во время утренней пробежки. Преступника до сих пор разыскивают правоохранители.

Напомним, в Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги. А также актера Жерара Депардье задержали в Париже по подозрению в домогательствах.

нападение
кино
полиция
Голливуд
Нью-Йорк
зарубежные звезды
преступление

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