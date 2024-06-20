Певица Тина Кароль засветила грудь в строгом пиджаке.

В пиджаке на голое тело — соблазнительная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов новыми кадрами
Известная украинская певица Тина Кароль предстала перед поклонниками в непривычном стиле. Звезда примеряла классический костюм. Артистка продемонстрировала пышный бюст в жакете, который надела на голое тело.
Фото она опубликовала на своей странице Instagram.
Тина Кароль в обольстительном образе
Певица удивила поклонников и вместо привычных соблазнительных платьев и топов с юбками примеряла изысканный классический костюм черного цвета. Звезда придала сексуальности наряду и надела объемный жакет на голое тело, без нижнего белья. Свой образ Кароль дополнила туфлями-лодочками на каблуке.
Артистка решила предстать перед камерой с минимальным количеством косметики на лице, поэтому естественно подчеркнула губы и брови и добавила немного румян.
"Не бойся мечтать, не бойся действовать. Мечты живут в каждом из нас, дарят силы и вдохновение", - написала артистка.
Украинцы в восторге от новой фотосессии звезды. Пользователи соцсетей заметили, что звезда является разносторонней личностью и круто смотрится в платье, и в камуфляже, и в строгом костюме.
"В последнее время Тина такая разная, то концертный наряд, то пиксель, то локоны, то хвост. И здесь совсем другое".
"Женщина-босс".
"Как я обожаю когда вы в таких образах! Очень идёт".
"Нереалистично красивая".
Напомним, Тина Кароль щемяще обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица показалась на полигоне.
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