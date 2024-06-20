Певица Тина Кароль засветила грудь в строгом пиджаке.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль предстала перед поклонниками в непривычном стиле. Звезда примеряла классический костюм. Артистка продемонстрировала пышный бюст в жакете, который надела на голое тело.

Фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица удивила поклонников и вместо привычных соблазнительных платьев и топов с юбками примеряла изысканный классический костюм черного цвета. Звезда придала сексуальности наряду и надела объемный жакет на голое тело, без нижнего белья. Свой образ Кароль дополнила туфлями-лодочками на каблуке.

Артистка решила предстать перед камерой с минимальным количеством косметики на лице, поэтому естественно подчеркнула губы и брови и добавила немного румян.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Не бойся мечтать, не бойся действовать. Мечты живут в каждом из нас, дарят силы и вдохновение", - написала артистка.

Украинцы в восторге от новой фотосессии звезды. Пользователи соцсетей заметили, что звезда является разносторонней личностью и круто смотрится в платье, и в камуфляже, и в строгом костюме.

"В последнее время Тина такая разная, то концертный наряд, то пиксель, то локоны, то хвост. И здесь совсем другое".

"Женщина-босс".

"Как я обожаю когда вы в таких образах! Очень идёт".

"Нереалистично красивая".

Комментарии к публикации певицы Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, Тина Кароль щемяще обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица показалась на полигоне.