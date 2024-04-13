Фрэнсис Форд Коппола утратил жену — что произошло

У режиссера "Крестного отца" Копполы умерла жена
У известной голливудской режиссерской династии Копполы произошло горе. Умерла жена оскароносного автора, в частности фильма "Крестный отец", Фрэнсиса Форда, Элинор Джесси. Ей было 87 лет.
Об этом сообщает издание AP.
Утрата династии Копполы
По сообщениям членов известной семьи, которые едва ли не все работают в киноиндустрии, супруга Фрэнсиса Форда Копполы скончалась вечером пятницы, 12 апреля, в своем доме в Резерфорде, штат Калифорния. Причину смерти ее близкие пока называть не стали.
Фрэнсис и Элинор познакомились на съемках одного из его фильмов, где женщина работала помощницей художника-постановщика. В течение нескольких месяцев после начала отношений Элинор забеременела, и в феврале 1963 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба.
В основном Элинор работала над документальными лентами, впрочем, были и проекты с голливудскими звездами, такими как, например, Дайан Лейн, Алеком Болдуином и Арно Виаром. Ее дочь София снимает немало фильмов, становящихся хитами. Один из последних — "Присцилла" — рассказывает о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Главные роли сыграли Джейкоб Элорди и Кейли Спейни.
Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Киану Ривз травмировался на съемках нового фильма. Также мы рассказывали, что в Каннах официально опровергли участие в фестивале русской ленты "Брат 3".
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