Фрэнсис Форд Коппола утратил жену — что произошло

Американский режиссер Элинор Джесси Коппола. Фото: Instagram/thecurvycritic

У известной голливудской режиссерской династии Копполы произошло горе. Умерла жена оскароносного автора, в частности фильма "Крестный отец", Фрэнсиса Форда, Элинор Джесси. Ей было 87 лет.

Об этом сообщает издание AP.

Читайте также:

Утрата династии Копполы

По сообщениям членов известной семьи, которые едва ли не все работают в киноиндустрии, супруга Фрэнсиса Форда Копполы скончалась вечером пятницы, 12 апреля, в своем доме в Резерфорде, штат Калифорния. Причину смерти ее близкие пока называть не стали.

Фрэнсис и Элинор познакомились на съемках одного из его фильмов, где женщина работала помощницей художника-постановщика. В течение нескольких месяцев после начала отношений Элинор забеременела, и в феврале 1963 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба.

В основном Элинор работала над документальными лентами, впрочем, были и проекты с голливудскими звездами, такими как, например, Дайан Лейн, Алеком Болдуином и Арно Виаром. Ее дочь София снимает немало фильмов, становящихся хитами. Один из последних — "Присцилла" — рассказывает о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Главные роли сыграли Джейкоб Элорди и Кейли Спейни.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Киану Ривз травмировался на съемках нового фильма. Также мы рассказывали, что в Каннах официально опровергли участие в фестивале русской ленты "Брат 3".