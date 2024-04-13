Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow У режиссера "Крестного отца" Копполы умерла жена arrow

У режиссера "Крестного отца" Копполы умерла жена

13 апреля 2024 18:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фрэнсис Форд Коппола утратил жену — что произошло
Американский режиссер Элинор Джесси Коппола. Фото: Instagram/thecurvycritic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У известной голливудской режиссерской династии Копполы произошло горе. Умерла жена оскароносного автора, в частности фильма "Крестный отец", Фрэнсиса Форда, Элинор Джесси. Ей было 87 лет.

Об этом сообщает издание AP.

Читайте также:

Утрата династии Копполы

По сообщениям членов известной семьи, которые едва ли не все работают в киноиндустрии, супруга Фрэнсиса Форда Копполы скончалась вечером пятницы, 12 апреля, в своем доме в Резерфорде, штат Калифорния. Причину смерти ее близкие пока называть не стали.

Фрэнсис и Элинор познакомились на съемках одного из его фильмов, где женщина работала помощницей художника-постановщика. В течение нескольких месяцев после начала отношений Элинор забеременела, и в феврале 1963 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба.

В основном Элинор работала над документальными лентами, впрочем, были и проекты с голливудскими звездами, такими как, например, Дайан Лейн, Алеком Болдуином и Арно Виаром. Ее дочь София снимает немало фильмов, становящихся хитами. Один из последних — "Присцилла" — рассказывает о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Главные роли сыграли Джейкоб Элорди и Кейли Спейни.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Киану Ривз травмировался на съемках нового фильма. Также мы рассказывали, что в Каннах официально опровергли участие в фестивале русской ленты "Брат 3".

смерть
Голливуд
зарубежные звезды
режиссер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины