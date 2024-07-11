У лидера рок-группы "Bon Jovi" Джона Бон Джови скончалась мама

Фронтмен рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови. Фото: Reuters

Известный американский рокер Джон Бон Джови сообщил о трагической новости. Артист потерял мать.

Об этом пишет The Sun.

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Кэрол Бон Джови не дожила всего три дня до своего 84 дня рождения. Она ушла из жизни 9 июля в медицинском центре Монмут в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси.

"Наша мать была силой, ее дух и целеустремленность сформировали эту семью. Ее будет очень не хватать", - почтил память родного человека певец.

Мать Джона Бон Джови Кэрол. Фото: кадр из клипа Bon Jovi "Story of Love"

Женщина была основательницей фан-клуба группы своего сына. У Кэрол остался муж, которому было 63 года, и трое детей — Джон, Энтони и Мэтью.

Напомним, ушел из жизни звезда культового сериала "Альф". А раньше мы писали, что скончался продюсер культовых фильмов.