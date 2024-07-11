У лідера рок-гурту "Bon Jovi" Джона Бон Джові померла мама

Фронтмен рок-гурту Bon Jovi Джон Бон Джові. Фото: Reuters

Відомий американський рокер Джон Бон Джові повідомив про трагічну новину. Артист втратив матір.

Про це пише The Sun.

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У Бон Джові померла мама

Керол Бон Джові не дожила всього три дні до свого 84 дня народження. Вона пішла з життя 9 липня у медичному центрі Монмут у Лонг-Бранч, штат Нью-Джерсі.

"Наша мати була силою, її дух і цілеспрямованість сформували цю сім'ю. Її буде дуже не вистачати", — вшанував пам'ять рідної людини співак.

Матір Джона Бон Джові Керол. Фото: кадр з кліпу Bon Jovi "Story of Love"

Жінка була засновницею фан-клубу гурту свого сина. У Керол залишився чоловік, якому було 63 роки, і троє дітей — Джон, Ентоні і Метью.

Нагадаємо, пішов з життя зірка культового серіалу "Альф". А раніше ми писали, що помер продюсер культових фільмів.