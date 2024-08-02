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В разгар съемок шоу "Холостяк" Решетник разбил один из стереотипов о любви

2 августа 2024 06:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Григорий Решетник ответил на стереотипный вопрос о любви от участницы шоу "Холостяк"
Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В активном этапе съемок сейчас находится 13-й сезон популярного романтического телешоу "Холостяк". Его бессменный ведущий Григорий Решетник высказался об одном из стереотипов любви.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Телеведущий рассказал, что одна из участниц шоу "Холостяк" заверила его — главному герою нового сезона, ветерану войны, общественному деятелю Александру Терену (Будько) нравятся, по ее мнению, брюнетки. На уточнение от Решетника, откуда у нее такая информация, девушка отметила — она так чувствует. Решетник удивился, что этот стереотип до сих пор существует.

"Ну почему девушки воспринимают мужчин так буквально. Вы на самом деле считаете, что это является определяющим фактором в принятии наших решений. В то же время этим вы, по-моему, обесцениваете себя, свой потенциал, таланты, харизматичность, мировоззрение, интеллектуальные способности и сужаете все только до цвета волос. Кто и когда это придумал, и почему это так глубоко сидит в наших головах", — написал Решетник.

Как контраргумент Григорий привел пример, что мужчины в большинстве своем не придают такого значения своему цвету волос или иногда вообще его отсутствию.

"Ну как убедить вас в обратном? Возможно я ошибаюсь", — подытожил Решетник.

Отметим, впервые в истории проекта имя главного героя было объявлено перед кастингом участниц. До этого девушки узнавали на чье сердце они претендуют только во время съемок.

Напомним, ранее мы писали, кто будет бороться за сердце нового "Холостяка" Александра Терена. Также мы рассказывали, что Александр Терен раскрыл свою заветную мечту.

шоу Холостяк Григорий Решетник украинские звезды любовь

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