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Новий "Холостяк" Олександр Терен розкрив свою найзаповітнішу мрію

20 червня 2024 16:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олександр Терен про стосунки — ветеран готовий будувати стосунки із дівчиною з дитиною
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько зізнався, чи готовий він до батьківства. Ветеран війни готовий покохати дівчину із дітьми.

Про це він зізнався в інтерв'ю для шоу "Холостяк".

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Олександр Терен мріє про велику родину

Військовий мріє про велику родину. Терен зізнався, що побудувати стосунки із своєю обраницею йому не завадять діти від її попередніх шлюбів. Він готовий стати батьком для дитини дівчини, яку покохає. Військовослужбовець має відмінне почуття гумору і не втратив можливості продемонструвати його на інтерв'ю.

"Я завжди мріяв про велику родину. Тому, якщо я закохаюся в жінку, в якої вже є діти, я готовий стати люблячим батьком. Головне, щоб дитина не була старшою за мене",  — заявив ветеран.

Нагадаємо, він розповів про своє перше кохання. Також він  зізнався, якою має бути його ідеальна жінка. Раніше "Холостяк" вразив українок підкачаним тілом.

діти
шоу Холостяк
родина
відносини
українські зірки
Олександр "Терен" Будько

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