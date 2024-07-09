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В Швейцарии проведут референдум против Евровидения

9 июля 2024 20:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Евровидение-2024 – в Швейцарии выступают против проведения конкурса
Победитель Еровидения-2024 Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Федеральный демократический союз (UDF) выступил против проведения песенного конкурса Евровидения-2025 в Швейцарии. Его представители опасаются "сатанистских и оккультных выступлений".

Об этом пишет RTS .

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Партия выступает против финансирования "Евровидения" за счет государственного бюджета. В понедельник, 8 июля, парламент страны предоставил кредит в размере 5 миллионов швейцарских франков на проведение мероприятия.

По мнению представителей партии, проведение песенного конкурса опасно для страны. Федеральный демократический союз также напугало выступление представительницы Ирландии Bambie Thug в этом году.

"В последнее время участились антисемитские инциденты. Протесты против израильской певицы в этом году вызывают беспокойство относительно проведения Евровидения в Швейцарии, которое может представлять значительную угрозу безопасности страны, также не забываем, что растет количество заявок, воспевающих сатанизм и оккультизм, как пример — Bambie Thug", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер номера для Украины на "Евровидении-2024" Таню Муиньо впервые прокомментировала работу на конкурсе. Также мы рассказывали, чего члены делегации Израиля на "Евровидении-2024" не ожидали в шведском Мальме.

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