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В деле вокруг смерти Мэттью Перри появилась еще одна звездная фамилия

6 июля 2024 07:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В деле вокруг смерти Мэттью Перри появилась еще одна звездная фамилия
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Еще одна известная личность появилась в деле о смерти актера Мэттью Перри. Ее имя пока не сообщается, но известно, что она близкий друга актера. Также уточняется, что она "всем говорило, что остается трезвой, а на самом деле была "ходячей аптекой".

Об этом сообщает InTouch Weekly.

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Помимо Брук Мюллер в деле появилось еще одно имя

Как стало известно недавно, другой подозреваемой в причинении смерти по неосторожности является бывшая супруга Чарли Шина Брук Мюллер. С ней звезда "Друзей" познакомился в рехабе и поддерживал отношения. 46-летняя Брук, как и Мэттью Перри, испытывала проблемы с наркотическими веществами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

 

Мэттью Перри умер в конце прошлого года на 55-м году жизни, утонув джакузи из-за влияния кетамина, которое он принимал для лечения депрессии. Однако позже следователи обнаружили новые подробности его смерти. Оказалось, что кетамина не было в доме актера, а последний сеанс лечения с его употреблением был больше недели назад и не мог привести к передозировке. Кроме того, актер не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Следователи пришли к выводу, что кто-то мог принести ему кетамин.

Его близкие утверждали, что, несмотря на зависимость в прошлом, в последнее время актер не использовал запрещенные вещества. Его бывшая девушка, однако, выразила сомнения и заявила, что он не утонул бы в джакузи просто так.

Напомним, мы писали, чью звездную экс-супругу считают причастной к смерти Мэттью Перри.

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