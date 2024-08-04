Во вселенной "Игра престолов" появятся семь новых проектов

Кадр из сериала "Дом дракона". Фото: Instagram/gameofthrones

Телеканал HBO и стриминговая HBO Max работают над несколькими проектами, которые входят во вселенную "Игры престолов". Поклонники увидят семь шоу, некоторые из них анимационные.

Об этом сообщает Westerosorg.

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Проекты в киновселенной "Игра престолов"

Американский писатель-фантаст, автор популярного цикла книг в жанре фэнтези "Песня льда и пламени" (на ее основе сняты "Игра престолов" и сиквелы), Джордж Мартин, встретился с поклонниками. Он отметил, что в три проекта будут привлечены реальные актеры. Другие четыре шоу будут анимационными.

Следует отметить, что в эту семерку не входят "Дом дракона" и "Рыцарь семи королевств". Съемки последнего начались в июне. А "Дом дракона" продлили на третий сезон. Других подробностей писатель, выступающий сценаристом и продюсером проектов, не привел.

До этого писатель Джордж Мартин заявил, что в производство запустили спин-офф "10 тысяч кораблей", посвященный королю ройнаров Нимерии. Что касается "Дома дракона", то в сериале рассказывается о гражданской войне между Таргариенами, которая произошла примерно за 200 лет до событий, показанных в оригинальном шоу.

Отметим, что сериал "Игра престолов" транслировался с 17 апреля 2011 по 9 мая 2019-го. Всего вышли восемь сезонов и 73 эпизода.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Американской истории ужасов", актриса Кэти Бейтс, похудела на 60 килограммов. Также мы рассказывали, что стриминговая компания Netflix показала трейлер второго сезона "Игры в кальмара".