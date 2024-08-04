У всесвіті "Гра престолів" з'являться сім нових проєктів

Кадр із серіалу "Дім дракона". Фото: Instagram/gameofthrones

Телеканал HBO та стримінгова HBO Max працюють над кількома проєктами, які входять до всесвіту "Гри престолів". Шанувальники побачать сім шоу, деякі з них — анімаційні.

Про це повідомляє Westerosorg.

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Проєкти в кіновсесвіті "Гра престолів"

Американський письменник-фантаст, автор популярного циклу книг у жанрі фентезі "Пісня льоду й полум'я" (на її основі знято "Гру престолів" та сиквели), Джордж Мартін, зустрівся із шанувальниками. Він наголосив, що в три проєкти будуть залучені реальні актори. Інші чотири шоу будуть анімаційними. Всі вони на різних стадіях розробки та виробництва.

Слід зазначити, що в цю сімку не входять "Дім дракона" та "Лицар семи королівств". Зйомки останнього почалися в червні. А "Дім дракона" продовжили на третій сезон. Інших подробиць письменник, який виступає сценаристом та продюсером проєктів, не навів.

До цього письменник Джордж Мартін заявив, що у виробництво запустили спін-офф "10 тисяч кораблів", присвячений королеві ройнарів Німерії. Щодо "Дому дракона", то у серіалі розповідається про громадянську війну між Таргарієнами, яка відбулася приблизно за 200 років до подій, показаних в оригінальному шоу.

Зазначимо, що серіал "Гра престолів" транслювався з 17 квітня 2011 року по 9 травня 2019-го. Загалом вийшли вісім сезонів та 73 епізоди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Американської історії жахів", акторка Кеті Бейтс, схудла на 60 кілограмів. Також ми розповідали, що стримінгова компанія Netflix показала трейлер другого сезону "Гри в кальмара".