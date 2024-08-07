В отношениях Аффлека и Лопес произошли неутешительные перемены

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не общаются. Они пытаются достичь согласия относительно своего расстования. 51-летний актер и его 55-летняя супруга Дженнифер Лопес готовят документы о разводе.

Об этом пишет Daily Mail.

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В последние месяцы экс-пару снимали без обручальных колец, и теперь, похоже, они готовы продолжить процесс развода после того, как последняя попытка примирения провалилась. Певица с актером вообще перестали общаться, из-за чего паре еще труднее достичь согласия, чем они усложнили свое расставание, — отказываясь общаться лично или по телефону.

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Знаменитости еще не обратились за помощью к юристам и обратились к соответствующим бизнес-менеджерам. Однако они планируют нанять адвокатов по разводу после достижения мирового соглашения. На прошлой неделе друг пары рассказал, что они намерены развестись.

Эта новость появилась после того, как 24 июля Бен потратил колоссальные 20,5 миллиона долларов на новый особняк у Пасифик Палисейдс — в день, когда его супруга праздновала свой день рождения.

И, по словам друзей Дженнифер, покупка разозлила ее, как "удар в сердце". Приобретение произошло через несколько дней после того, как пара выставила на продажу свое имение в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов.

Напомним, стало известно, как спасали брак Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.