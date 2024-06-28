Меган Фокс посетила вечеринку в компании бывшего жениха.

Американская актриса Меган Фокс. Фото: Reuters

Актриса Меган Фокс и ее любимый Machine Gun Kelly в похожих нарядах посетили вечеринку, посвященную дню летнего солнцестояния на курорте Nemacolin в Фармингтоне в штате Пенсильвания. Звезда придала обольстительности образу чулками и блестящим чокером.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Меган Фокс снова засветилась с любимым, с которым разорвала помолвку

Американский рэпер Колсон Бейкер надел классический черный костюм в полоску. Актриса выбрала похожий образ, надев короткое платье-пиджак с аналогичным принтом. Звезда дополнила образ чулками в сетку с подвязками, туфлями-лодочками с острым носком и изысканным чокером.

Фокс также вернулась к своей привычной прическе — её длинные темные волосы были уложены в небрежные локоны.

Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: BFA.com

Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: BFA.com

Пара вместе появилась на публике после того, как актриса подтвердила, что они разорвали помолвку. Рэпер сделал предложение Фокс в начале 2022 года, подарив кольцо с бриллиантами и изумрудом.

Хотя отношения пары достаточно непростые, Меган неоднократно признавалась в интервью, что она "всегда будет связана" с Бейкером.

Напомним, Меган Фокс дала совет по отношениям. А раньше Фокс поразила синим цветом волос.