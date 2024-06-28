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В скромном костюме и чулках — обольстительная Меган Фокс посетила вечеринку в соблазнительном образе

28 июня 2024 10:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс посетила вечеринку в компании бывшего жениха.
Американская актриса Меган Фокс. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актриса Меган Фокс и ее любимый Machine Gun Kelly в похожих нарядах посетили вечеринку, посвященную дню летнего солнцестояния на курорте Nemacolin в Фармингтоне в штате Пенсильвания. Звезда придала обольстительности образу чулками и блестящим чокером.

Об этом пишет Page Six.

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Американский рэпер Колсон Бейкер надел классический черный костюм в полоску. Актриса выбрала похожий образ, надев короткое платье-пиджак с аналогичным принтом. Звезда дополнила образ чулками в сетку с подвязками, туфлями-лодочками с острым носком и изысканным чокером.

Фокс также вернулась к своей привычной прическе — её длинные темные волосы были уложены в небрежные локоны.

В сдержанном костюме и чулках — обольстительная Меган Фокс посетила вечеринку в соблазнительном образе - фото 1
Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: BFA.com
В сдержанном костюме и чулках — обольстительная Меган Фокс посетила вечеринку в соблазнительном образе - фото 2
Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: BFA.com

Пара вместе появилась на публике после того, как актриса подтвердила, что они разорвали помолвку. Рэпер сделал предложение Фокс в начале 2022 года, подарив кольцо с бриллиантами и изумрудом.

Хотя отношения пары достаточно непростые, Меган неоднократно признавалась в интервью, что она "всегда будет связана" с Бейкером.

Напомним, Меган Фокс дала совет по отношениям. А раньше Фокс поразила синим цветом волос.

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Меган Фокс
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