В супермаркете дешевле — зимнюю коллекцию Кайли Дженнер раскритиковали в сети

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась новыми снимками своей коллекции одежды Khy. Звезда реалити-шоу предлагает укороченный худи за 48 долларов, за что ее захейтили в социальной сети.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несколько топов, примеренных Дженнер, подчеркивали ее пресс, но не спасали от холода. В США, на восточном побережье, в эти выходные ожидаются "минусы". На веб-сайте Khy указано, что линия "преследует цель переосмыслить современный гардероб". На сайте также есть много толстовок, если покупателю понадобится больше теплой одежды. Ассортимент состоит из спортивных штанов, толстовок и кроп-топов, доступных в разнообразных цветах, в том числе праздничном, малиновом.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Поклонники Кайли раскритиковали ее наряды за завышенную цену. По словам фолловеров, похожую одежду они могут купить в ближайшем супермаркете Walmart гораздо дешевле.

"Такое можно купить в любом магазине. Скучно".

"Обществу промыли мозги, такое можно приобрести в супермаркете" .

"Она же сама так не одевается", — возмущаются комментаторы и добавляют, что реальная цена вещей в несколько раз ниже.

Фанаты подвергли критике новую коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

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Напомним, что бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией.

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