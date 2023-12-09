В супермаркете дешевле — зимнюю коллекцию Кайли Дженнер раскритиковали в сети
Бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась новыми снимками своей коллекции одежды Khy. Звезда реалити-шоу предлагает укороченный худи за 48 долларов, за что ее захейтили в социальной сети.
Об этом пишет Daily Mail.
Кайли Дженнер возмутила поклонников новой коллекцией
Несколько топов, примеренных Дженнер, подчеркивали ее пресс, но не спасали от холода. В США, на восточном побережье, в эти выходные ожидаются "минусы". На веб-сайте Khy указано, что линия "преследует цель переосмыслить современный гардероб". На сайте также есть много толстовок, если покупателю понадобится больше теплой одежды. Ассортимент состоит из спортивных штанов, толстовок и кроп-топов, доступных в разнообразных цветах, в том числе праздничном, малиновом.
Поклонники Кайли раскритиковали ее наряды за завышенную цену. По словам фолловеров, похожую одежду они могут купить в ближайшем супермаркете Walmart гораздо дешевле.
"Такое можно купить в любом магазине. Скучно".
"Обществу промыли мозги, такое можно приобрести в супермаркете" .
"Она же сама так не одевается", — возмущаются комментаторы и добавляют, что реальная цена вещей в несколько раз ниже.
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