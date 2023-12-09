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В супермаркете дешевле — зимнюю коллекцию Кайли Дженнер раскритиковали в сети

9 декабря 2023 18:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В супермаркете дешевле – зимнюю коллекцию Кайли Дженнер раскритиковали в сети
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась новыми снимками своей коллекции одежды Khy. Звезда реалити-шоу предлагает укороченный худи за 48 долларов, за что ее захейтили в социальной сети.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несколько топов, примеренных Дженнер, подчеркивали ее пресс, но не спасали от холода. В США, на восточном побережье, в эти выходные ожидаются "минусы". На веб-сайте Khy указано, что линия "преследует цель переосмыслить современный гардероб". На сайте также есть много толстовок, если покупателю понадобится больше теплой одежды. Ассортимент состоит из спортивных штанов, толстовок и кроп-топов, доступных в разнообразных цветах, в том числе праздничном, малиновом.

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Поклонники Кайли раскритиковали ее наряды за завышенную цену. По словам фолловеров, похожую одежду они могут купить в ближайшем супермаркете Walmart гораздо дешевле.

"Такое можно купить в любом магазине. Скучно".

"Обществу промыли мозги, такое можно приобрести в супермаркете" .

"Она же сама так не одевается", — возмущаются комментаторы и добавляют, что реальная цена вещей в несколько раз ниже.

 

Фанаты подвергли критике новую коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанаты раскритиковали новую коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанаты раскритиковали новую коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанаты раскритиковали новую коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанаты раскритиковали коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Фанаты подвергли критике новую коллекцию Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Ранее Кайли попала в скандал из-за своего бренда одежды. Звезду молодая дизайнер обвинила в плагиате.

Напомним, что бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией.

Ранее дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии.

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