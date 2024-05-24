Победительница Евровидения певица Руслана отметила день рождения премьерой символического клипа

В свой день рождения Руслана показала эпизод будущего музыкального шоу
Первая победительница от Украины на конкурсе "Евровидение" певица Руслана Лыжичко символически отметила день рождения. В пятницу, 24 мая, легендарной артистке исполнился 51 год. По этому поводу она представила новый видеоклип на англоязычную композицию Iron Beat.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Русланы.
Руслана Лыжичко выпустила новый клип
По словам звездной именинницы, новый клип — это мизансцена из ее будущего шоу Wild Heart ("Дикое сердце"). Проект Руслана идентифицирует также как моноспектакль.
Видео посвящено новой истории о железном бите. Руслану вдохновили легенды о характерниках. "Характерничество" — мистические обычаи сечевого казачества, овеянные легендами, рассказывающими о сверхчеловеческих способностях наших предков.
"Казак-характерщик — мифическая фигура, которая могла поодиночке противостоять целой армии. Характерник мог усыпить вражеское войско и дать собственным казакам силы выдержать дни без еды и отдыха, идя по безлюдной степи и вступая в бой. Характерники умели договариваться с камнем и заставлять говорить металл", — говорится в описании под видео.
Также Руслана напомнила, что продолжается благотворительный сбор на дроны, посвященный 20-летию ее победы на "Евровидении".
"Та победа всегда будет победой. У истории нет обратного хода, если ее не переписывать. Сегодня этот юбилей можно использовать только в одном направлении, чтобы собрать на дроны", — отметила артистка.
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