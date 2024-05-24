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В свой день рождения Руслана показала эпизод будущего музыкального шоу

24 мая 2024 21:29
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Стас Кожушко
Редактор
Победительница Евровидения певица Руслана отметила день рождения премьерой символического клипа
Певица Руслана Лыжичко (Ruslana). Фото: Instagram/ruslana.lyzhychko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Первая победительница от Украины на конкурсе "Евровидение" певица Руслана Лыжичко символически отметила день рождения. В пятницу, 24 мая, легендарной артистке исполнился 51 год. По этому поводу она представила новый видеоклип на англоязычную композицию Iron Beat.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Русланы.

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По словам звездной именинницы, новый клип — это мизансцена из ее будущего шоу Wild Heart ("Дикое сердце"). Проект Руслана идентифицирует также как моноспектакль.

Видео посвящено новой истории о железном бите. Руслану вдохновили легенды о характерниках. "Характерничество" — мистические обычаи сечевого казачества, овеянные легендами, рассказывающими о сверхчеловеческих способностях наших предков.

"Казак-характерщик мифическая фигура, которая могла поодиночке противостоять целой армии. Характерник мог усыпить вражеское войско и дать собственным казакам силы выдержать дни без еды и отдыха, идя по безлюдной степи и вступая в бой. Характерники умели договариваться с камнем и заставлять говорить металл", — говорится в описании под видео.

Также Руслана напомнила, что продолжается благотворительный сбор на дроны, посвященный 20-летию ее победы на "Евровидении".

"Та победа всегда будет победой. У истории нет обратного хода, если ее не переписывать. Сегодня этот юбилей можно использовать только в одном направлении, чтобы собрать на дроны", — отметила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что музыкальная премия Yuna-2024 объявила победителей. Также мы рассказывали, что певица Марта Липчей представила дебютный студийный альбом.

День рождения
музыка
Руслана Лыжичко
песни
украинские звезды

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