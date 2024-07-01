Мультфильм "Головоломка 2" стал первым миллиардером 2024 года.

Зрители в одном из кинотеатров. Фото: Pexels

Первая лента смогла преодолеть отметку в один миллиард долларов в мировом прокате 2024 года. Это удалось анимационному проекту Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios.

Об этом сообщает Deadline.

Читайте также:

Первый миллиардер мирового проката 2024 года

Мультфильм "Головоломка 2" вышел на большие киноэкраны 14 июня и уже к концу месяца смог собрать более одного миллиарда долларов. Причем в кинотеатрах США анимационная лента имеет рекордные 469 млн долларов. Бюджет мультфильма составил 200 млн долларов.

Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" на 30 июня 2024 года. Скриншот: Box Office Mojo

Лента "Головоломка 2" установила и другой рекорд — собрала в мировом прокате один миллиард долларов быстрее любого другого мультфильма в истории. На это проекту Disney Pictures и Pixar Animation Studios понадобилось 16 дней.

Предыдущему анимационному рекордсмену, мультфильму "Ледяное сердце 2", вышедшему в прокат в 2019 году, на это понадобилось 25 дней. Лишь 12 анимационных фильмов в истории кинематографа смогли пересечь планку в миллиард долларов кассовых сборов.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна ориентировочная дата премьеры третьей части фильма "Дюна". Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма "Гадкий я".