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В мировом прокате есть первый миллиардер 2024 года — кто собрал солидную сумму в кинотеатрах

1 июля 2024 06:42
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Стас Кожушко
Редактор
Мультфильм "Головоломка 2" стал первым миллиардером 2024 года.
Зрители в одном из кинотеатров. Фото: Pexels
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Первая лента смогла преодолеть отметку в один миллиард долларов в мировом прокате 2024 года. Это удалось анимационному проекту Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios.

Об этом сообщает Deadline.

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Мультфильм "Головоломка 2" вышел на большие киноэкраны 14 июня и уже к концу месяца смог собрать более одного миллиарда долларов. Причем в кинотеатрах США анимационная лента имеет рекордные 469 млн долларов. Бюджет мультфильма составил 200 млн долларов.

Кассовые сборы мультфильма "Мыслями наизнанку 2"
Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" на 30 июня 2024 года. Скриншот: Box Office Mojo

Лента "Головоломка 2" установила и другой рекорд — собрала в мировом прокате один миллиард долларов быстрее любого другого мультфильма в истории. На это проекту Disney Pictures и Pixar Animation Studios понадобилось 16 дней.

Предыдущему анимационному рекордсмену, мультфильму "Ледяное сердце 2", вышедшему в прокат в 2019 году, на это понадобилось 25 дней. Лишь 12 анимационных фильмов в истории кинематографа смогли пересечь планку в миллиард долларов кассовых сборов.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна ориентировочная дата премьеры третьей части фильма "Дюна". Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма "Гадкий я".

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