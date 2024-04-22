Ведущая Наталья Фицич борется с раком.

У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Украинская ведущая телеканала "Прямой" и жена народного депутата Владимира Арьева Наталья Фицич столкнулась с тяжелым испытанием. У нее обнаружили онкологию.
Об этом она рассказала на своей странице Facebook.
Украинская телеведущая ведет борьбу с онкологией
У телеведущей Наталья Фицич обнаружили рак. 12 лет назад она впервые столкнулась со страшной болезнью и ей удалось побороть рак. Однако спустя большой промежуток времени онкология вернулась.
"У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью. Война и те беды, которые свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся", — поделилась Фицич.
Опухоли обнаружили несколько недель назад и уже их удалили, однако, как выяснилось впоследствии, не полностью. Она не уточняет, какие именно операционные вмешательства ей проводили.
На данный момент Наталья Фицич начинает курс лучевой терапии и будет пытаться работать дальше, правда, немного изменив свой насыщенный график.
По решению канала "Прямой" Наталья покидает слот, в котором переживала вместе со зрителями самые страшные дни войны, однако будет выходить в эфир ежедневно в 13:00 и 14:00.
Телеведущая призвала свою аудиторию заботиться о своем здоровье и регулярно посещать врачей, ведь война оказала негативное влияние на состояние многих украинцев.
"Я буду бороться, как борется сейчас вся страна. Потому что рядом есть те, кому мы нужны. Жизнь стоит этой борьбы", — добавила Наталья Фицич.
Напомним, мы ранее писали, что дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила что актриса впала в кому. А также онкобольная Шеннен Догерти откровенно рассказала, как готовится к собственной смерти.
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