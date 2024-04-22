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У известной украинской телеведущей обнаружили рак

22 апреля 2024 16:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведущая Наталья Фицич борется с раком.
Украинская телеведущая Наталья Фицич. Фото: facebook.com/fitsychn/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская ведущая телеканала "Прямой" и жена народного депутата Владимира Арьева Наталья Фицич столкнулась с тяжелым испытанием. У нее обнаружили онкологию.

Об этом она рассказала на своей странице Facebook.

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У телеведущей Наталья Фицич обнаружили рак. 12 лет назад она впервые столкнулась со страшной болезнью и ей удалось побороть рак. Однако спустя большой промежуток времени онкология вернулась.

"У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью. Война и те беды, которые свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся", — поделилась Фицич.

Наталья Фицич борется с раком
Украинская телеведущая Наталья Фицич. Фото: facebook.com/fitsychn/

Опухоли обнаружили несколько недель назад и уже их удалили, однако, как выяснилось впоследствии, не полностью. Она не уточняет, какие именно операционные вмешательства ей проводили.

На данный момент Наталья Фицич начинает курс лучевой терапии и будет пытаться работать дальше, правда, немного изменив свой насыщенный график.

Наталья Фицич борется с онкологией
Украинская телеведущая Наталья Фицич. Фото: facebook.com/fitsychn/

По решению канала "Прямой" Наталья покидает слот, в котором переживала вместе со зрителями самые страшные дни войны, однако будет выходить в эфир ежедневно в 13:00 и 14:00.

Телеведущая призвала свою аудиторию заботиться о своем здоровье и регулярно посещать врачей, ведь война оказала негативное влияние на состояние многих украинцев.

У известной телеведущей обнаружили рак
Публикация Наталки Фицич. Фото: скриншот Facebook

"Я буду бороться, как борется сейчас вся страна. Потому что рядом есть те, кому мы нужны. Жизнь стоит этой борьбы", — добавила Наталья Фицич.

Напомним, мы ранее писали, что дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила  что актриса впала в кому. А также онкобольная Шеннен Догерти откровенно рассказала, как готовится к собственной смерти.

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болезнь
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борьба

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