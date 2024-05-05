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В вышиванках и с верой в светлое будущее — как украинские звезды празднуют Пасху

5 мая 2024 15:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинские звезды поздравили украинцев с Пасхой.
Актриса Ольга Сумская с семьей. Фото: instagram.com/olgasumska/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Пасха – уютный семейный праздник, однако украинцы отмечают этот день во время полномасштабного вторжения РФ. Благодаря нашим защитникам мы имеем возможность посвятить кулич и разделить праздничный стол с близкими. Украинские знаменитости также отмечают Пасху и поздравляют свою аудиторию.

Новини.LIVE покажут вам пасхальные наряды и корзины звезд.

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Как украинские звезды празднуют Пасху

Ольга Сумская

Артистка вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной посетили церковь и освятили пасхальные корзины. После богослужения Сумская прогулялась по центру Киева и посетила выставку писанок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Сумская (@olgasumska)

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Звездные супруги вместе с сыновьями освящали пасхальную корзину в роскошных вышиванках в субботу. Воскресенье телеведущие решили посвятить отдыху в кругу семьи.

Светлана Тарабарова

Певица вместе с тремя детьми отмечает Пасху вместе с родителями. Звезда благодарна нашим защитникам за возможность тепло проводить время с семьей.

"С Праздником Пасхи! Благодарю наших Защитников, что могу быть дома, с родителями, с детьми и верить, что Украина будет процветать!!!! Сил и веры всем", — поздравила она украинцев.

Григорий Решетник

Телеведущий пришел в церковь с сыновьями, женой Кристиной и ее отцом. На ребятах были одеты одинаковые вышиванки, а возлюбленная Решетника примеряла белую рубашку, украшенную накидкой с золотой вышивкой. Сам ведущий и отец Кристины были одеты в классическом стиле.

Лилия Ребрик

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик освящала куличи с маленькой дочкой Аделиной. Старшие дочери звезды помогали ей готовиться к празднику. Диана и Полина красили пасхальные яйца и украшали куличи.

Ребрик вместе с близкими посетила церковь, а после этого устроила праздничный завтрак. Ведущая традиционно "побилась" с дочками пасхальными яйцами.

Ребрик празднует Пасху
Актриса Лилия Ребрик с дочерьми Дианой и Полиной. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Ребрик за столом с родным
Актриса Лилия Ребрик с дочерьми Дианой и Полиной. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Ребрик со своими дочерьми
Актриса Лилия Ребрик с дочерьми Дианой и Полиной. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Надя Дорофеева

Певица празднует Пасху в кругу семьи, вместе с мужем ресторатором Михаилом Кацуриным, его детьми от первого брака и его мамой. Звезды утром посетили церковь и позавтракали в семейном кругу. Певица поделилась забавной фотографией, на которой сын Кацурина Иван с удовольствием ест шоколадное яйцо.

Дорофеева празднует Пасху
Певица Надя Дорофеева вместе с мужем Михаилом Кацуриным. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/
Сын Кацурин наслаждается шоколадным яйцом
Сын ресторатора Михаила Кацрина. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

Напомним, Ольга Сумская прогулялась с семьей по цветущим улицам Киева. А также Лилия Ребрик рассказала, как она с семьей выбирала имя третьей дочери.

праздники
Надя Дорофеева
Ольга Сумская
Лилия Ребрик
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Кристина Решетник
Пасха-2024

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