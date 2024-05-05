Украинские звезды поздравили украинцев с Пасхой.

В вышиванках и с верой в светлое будущее — как украинские звезды празднуют Пасху
Пасха – уютный семейный праздник, однако украинцы отмечают этот день во время полномасштабного вторжения РФ. Благодаря нашим защитникам мы имеем возможность посвятить кулич и разделить праздничный стол с близкими. Украинские знаменитости также отмечают Пасху и поздравляют свою аудиторию.
Новини.LIVE покажут вам пасхальные наряды и корзины звезд.
Как украинские звезды празднуют Пасху
Ольга Сумская
Артистка вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной посетили церковь и освятили пасхальные корзины. После богослужения Сумская прогулялась по центру Киева и посетила выставку писанок.
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
Звездные супруги вместе с сыновьями освящали пасхальную корзину в роскошных вышиванках в субботу. Воскресенье телеведущие решили посвятить отдыху в кругу семьи.
Светлана Тарабарова
Певица вместе с тремя детьми отмечает Пасху вместе с родителями. Звезда благодарна нашим защитникам за возможность тепло проводить время с семьей.
"С Праздником Пасхи! Благодарю наших Защитников, что могу быть дома, с родителями, с детьми и верить, что Украина будет процветать!!!! Сил и веры всем", — поздравила она украинцев.
Григорий Решетник
Телеведущий пришел в церковь с сыновьями, женой Кристиной и ее отцом. На ребятах были одеты одинаковые вышиванки, а возлюбленная Решетника примеряла белую рубашку, украшенную накидкой с золотой вышивкой. Сам ведущий и отец Кристины были одеты в классическом стиле.
Лилия Ребрик
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик освящала куличи с маленькой дочкой Аделиной. Старшие дочери звезды помогали ей готовиться к празднику. Диана и Полина красили пасхальные яйца и украшали куличи.
Ребрик вместе с близкими посетила церковь, а после этого устроила праздничный завтрак. Ведущая традиционно "побилась" с дочками пасхальными яйцами.
Надя Дорофеева
Певица празднует Пасху в кругу семьи, вместе с мужем ресторатором Михаилом Кацуриным, его детьми от первого брака и его мамой. Звезды утром посетили церковь и позавтракали в семейном кругу. Певица поделилась забавной фотографией, на которой сын Кацурина Иван с удовольствием ест шоколадное яйцо.
Напомним, Ольга Сумская прогулялась с семьей по цветущим улицам Киева. А также Лилия Ребрик рассказала, как она с семьей выбирала имя третьей дочери.
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