Українські зірки привітали українців із Великоднем — фото

Акторка Ольга Сумська із родиною. Фото: instagram.com/olgasumska/

Великдень — затишне родинне свято, однак українці відзначають цей день під час повномасштабного вторгнення РФ. Завдяки нашим захисникам, ми маємо можливість посвятити паску та розділити святковий стіл із близькими. Українські знаменитості також відзначають Великдень та вітають свою аудиторію.

Новини.LIVE покажуть вам великодні вбрання та кошики зірок.

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Ольга Сумська

Артистка разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Ганною відвідали церкву та освятили великодні кошики. Після богослужіння, Сумська прогулялась центром Києва та відвідала виставку писанок.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

Зіркове подружжя разом з синами освячували великодній кошик у розкішних вишиванках у суботу. Неділю телеведучі вирішили присвятити відпочинку у родинному колі.

Світлана Тарабарова

Співачка разом із трьома дітками відзначає Великдень разом із батьками. Зірка вдячна нашим захисникам за можливість тепло проводити час із родиною.

"Зі Святом Великодня! Дякую нашим Захисникам, що можу бути вдома, з батьками, з дітьми і вірити, що Україна процвітатиме !!!! Сил та віри всім", — привітала вона українців.

Григорій Решетнік

Телеведучий прийшов до церкви із синами, дружиною Христиною та її батьком. На хлопцях були вдягнені однакові вишиванки, а кохана Решетніка приміряла білу сорочку, прикрашену накидкою із золотою вишивкою. Сам ведучий та батько Христини були одягнені у класичному стилі.

Лілія Ребрик

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик освячувала пасочки із маленькою донечкою Аделіною. Старші доньки зірки допомагали їй готуватися до свята. Діана та Поліна фарбували крашанки та прикрашали пасочки.

Ребрик разом із близькими відвідала церкву, а після цього влаштувала святковий сніданок. Ведуча традиційно "побилася" із доньками крашанками.

Акторка Лілія Ребрик з доньками Діаною та Поліною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Акторка Лілія Ребрик з доньками Діаною та Поліною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Акторка Лілія Ребрик з доньками Діаною та Поліною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Надя Дорофєєва

Співачка святкує Великдень у родинному колі, разом із чоловіком ресторатором Михайлом Кацуріним, його дітьми від першого шлюбу та його мамою. Зірки зранку відвідали церкву та поснідали у сімейному колі.Співачка поділилася кумедною світлиною, на якому син Кацуріна Іван із задоволенням їсть шоколадне яйце.

Співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Михайлом Кацуріним. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

Син ресторатора Михайла Кацріна. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

Нагадаємо, Ольга Сумська прогулялася з родиною квітучими вулицями Києва. А також Лілія Ребрик розповіла, як вона з родиною обирала ім'я третій доньці.