Зірки "Жіночого Кварталу" розповіли про те, як будуть святкувати Великдень

Акторки "Жіночого Кварталу". Фото: instagram.com/zhinochiykvartal_official/

Акторки "Жіночого Кварталу" поділилися своїми великодніми традиціями. Зірки люблять проводити це свято у родинному колі.

Про це вони розповіли Новини.LIVE.

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Анастасія Євтушенко та Таня Песик, які народилися на Заході України, розповіли про обливані понеділки. Наступного дня після свят українці обливають один одного водою. Однак на Закарпатті цю традицію трошки змінили та вирішили "вітати" один одного парфумами.

Євтушенко пригадує, як ходила купувати великі пляшечки ароматів із татом на ярмарок.

"Коли чоловіки приходять в гості, то завжди беруть з собою такі великі флакони з парфумами і кроплять ними всіх знайомих жінок. Але не шкодують парфумів — кроплять так, що потім ти пахнеш ще три доби. Пам’ятаю, в дитинстві я ходила з татом на "П’яний" базар, є у нас такий в Ужгороді, за тими великими пляшечками з парфумами", — поділилась артистка.

Акторка Анастасія Євтушенко. Фото: менеджмент артиста

Артистка Лєра Товтолєс здивувала тим, як вона святкує Великдень. Родина зірки не випікає паски та не ставить на стіл багато м'яса та ковбаси, як це зазвичай прийнято. У цей день її рідня готує святкову окрошку.

Акторка Лєра Товтолєс. Фото: менеджмент артиста

Таня Песик розповіла про те, що на її батьківщині є традиція, коли місцеві жителі самі ходять до церкви і дзвонять у в церковні дзвони. Вважається, що дівчата, які притримуються цієї традиції, будуть мати густе та довге волосся. Акторка також зізналася, що вже другий рік поспіль випікає паски.

У родині Саші Машлятіної люблять влаштовувати батл крашанками, а рідні Віри Кекелії напередодні свята влаштовують солодкий квест. Вони ховають цукерки по всьому будинку для того, щоб дітлахи збирали їх з кошиками.

Еліна Мбані цінує сімейний затишок і за будь-яких обставин щороку намагається зустріти Великдень із ріднею. Зірка дуже любить щороку випікати із мамою паски.

Нагадаємо, акторка Катерина Нікіта розповіла, скільки заробляє в "Кварталі". Також син гумористки Олени Кравець розчулив її своїм зізнанням про війну.