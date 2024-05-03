Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірки Жіночого Кварталу поділилися родинними традиціями на Великдень arrow

Зірки Жіночого Кварталу поділилися родинними традиціями на Великдень

3 травня 2024 21:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірки "Жіночого Кварталу" розповіли про те, як будуть святкувати Великдень
Акторки "Жіночого Кварталу". Фото: instagram.com/zhinochiykvartal_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Акторки "Жіночого Кварталу" поділилися своїми великодніми традиціями. Зірки люблять проводити це свято у родинному колі.

Про це вони розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Як зірки "Жіночого Кварталу" святкуватимуть Великдень

Анастасія Євтушенко та Таня Песик, які народилися на Заході України, розповіли про обливані понеділки. Наступного дня після свят українці обливають один одного водою. Однак на Закарпатті цю традицію трошки змінили та вирішили "вітати" один одного парфумами.

Євтушенко пригадує, як ходила купувати великі пляшечки ароматів із татом на ярмарок.

"Коли чоловіки приходять в гості, то завжди беруть з собою такі великі флакони з парфумами і кроплять ними всіх знайомих жінок. Але не шкодують парфумів — кроплять так, що потім ти пахнеш ще три доби. Пам’ятаю, в дитинстві я ходила з татом на "П’яний" базар, є у нас такий в Ужгороді, за тими великими пляшечками з парфумами", — поділилась артистка.

Анастасія Євтушенко про великодні традиції
Акторка Анастасія Євтушенко. Фото: менеджмент артиста

Артистка Лєра Товтолєс здивувала тим, як вона святкує Великдень. Родина зірки не випікає паски та не ставить на стіл багато м'яса та ковбаси, як це зазвичай прийнято. У цей день її рідня готує святкову окрошку.

Лєра Товтолєс про родинні традиції
Акторка Лєра Товтолєс. Фото: менеджмент артиста

Таня Песик розповіла про те, що на її батьківщині є традиція, коли місцеві жителі самі ходять до церкви і дзвонять у в церковні дзвони. Вважається, що дівчата, які притримуються цієї традиції, будуть мати густе та довге волосся. Акторка також зізналася, що вже другий рік поспіль випікає паски.

У родині Саші Машлятіної люблять влаштовувати батл крашанками, а рідні Віри Кекелії напередодні свята влаштовують солодкий квест. Вони ховають цукерки  по всьому будинку для того, щоб дітлахи збирали їх з кошиками.

Еліна Мбані цінує сімейний затишок і за будь-яких обставин щороку намагається зустріти Великдень із ріднею. Зірка дуже любить щороку випікати із мамою паски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Mbani (@elinambanii)

Нагадаємо, акторка Катерина Нікіта розповіла, скільки заробляє в "Кварталі". Також син гумористки Олени Кравець розчулив її своїм зізнанням про війну.

свята
традиції
родина
українські зірки
Великдень
Великодній тиждень
"Жіночий квартал"
Великдень-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів