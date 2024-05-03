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У звезды фильма "Гуцулка Ксеня" обнаружили страшную болезнь

3 мая 2024 18:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У Екатерины Молчановой обнаружили рак.
Украинская актриса Екатерина Молчанова. Фото: instagram.com/kate.molchanovaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Екатерина Молчанова сообщила о серьезной болезни. У артистки диагностировали рак груди.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Екатерина Молчанова призналась о том, что ее родные болели раком молочной железы и она ежегодно проходила обязательные медосмотры.

После очередного визита к врачу у актрисы обнаружили онкологию на ранней стадии. Ей сделали операцию и выяснили, что опухоль оказалась неагрессивной.

Молчанова преодолела рак, однако для закрепления результата лечения должна пройти месячный курс радиотерапии. Из-за того, что рак звезды гормонозависим, она вынуждена в течение пяти лет принимать препараты, искусственно вводящие ее организм в состояние менопаузы.

Актриса понимает, что за последние несколько лет пережила много боли и стрессов, однако очень болезненно восприняла свой диагноз.

"Я успела пережить развод, депрессивный эпизод с приемом антидепрессантов, полномасштабное вторжение, беженство с ребенком, все приколы жизни мамы с ребенком в другой стране и рак. Каждый этот этап был максимально трансформирующим. Но рак как-то быстро, без вопросов, отсек все ненужное", — рассказала она.

Молчанова сейчас проходит лечение в Германии, куда переехала с ребенком после начала полномасштабного вторжения РФ. Артистка призналась, что благодаря такому страшному диагнозу переоценила свою жизнь и теперь ценит каждый его момент.

Актриса стала известна благодаря лентам "Гуцулка Ксеня", "Моя бабушка Фанни Каплан" и "Уровень черного".

Напомним, мы ранее писали, что ведущая телеканала "Прямой" Наталья Фицич ведет борьбу с онкологией. А также онкобольная Шеннен Догерти откровенно рассказала, как готовится к собственной смерти.

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