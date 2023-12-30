В звездной семье "Форсажа" неожиданный развод

Дочь Пола Уокера Мидоу с мужем. Фото: instagram.com/meadowwalker/

Дочь звезды фильмов "Форсаж" Пола Уокера Мидоу объявила, что расстается с мужем Луи Торнтон-Алланом после двух лет брака. Пара обручилась в августе 2021 года и связали себя узами брака через три месяца.

Об этом она рассказала в Instagam.

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К алтарю девушку вел коллега Уокера по "Форсажу" Вин Дизель, также являющийся ее крестным отцом. Актер неоднократно признавался, что с Мидоу у него очень теплые отношения и она ему как родная.

Дочь Пола Уокера Мидоу рассказала, что разводится с мужем. Фото: instagram.com/meadowwalker/

"После двух прекрасных лет брака мы пришли к решению расстаться полюбовно. Это наше общее решение, и мы искренне надеемся, что каждый будет уважать наши пожелания относительно конфиденциальности", — поделилась 25-летняя модель, добавив, что они с мужем сохранили дружеские отношения и продолжают "поддерживать друг друга".

Пол Уокер погиб в автокатастрофе в 2013 году в возрасте 40 лет. Его дочь, хоть и училась актерскому мастерству, выбрала карьеру модели: она сотрудничает со многими брендами и появлялась на обложке Vogue. Кроме того, она снялась в последней части "Форсажа", вышедшей в мае этого года.

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