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В звездной семье "Форсажа" неожиданный развод

30 декабря 2023 11:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В звездной семье "Форсажа" неожиданный развод
Дочь Пола Уокера Мидоу с мужем. Фото: instagram.com/meadowwalker/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь звезды фильмов "Форсаж" Пола Уокера Мидоу объявила, что расстается с мужем Луи Торнтон-Алланом после двух лет брака. Пара обручилась в августе 2021 года и связали себя узами брака через три месяца.

Об этом она рассказала в Instagam.

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Дочь Пола Уокера развелась

К алтарю девушку вел коллега Уокера по "Форсажу" Вин Дизель, также являющийся ее крестным отцом. Актер неоднократно признавался, что с Мидоу у него очень теплые отношения и она ему как родная.

 

Дочь Пола Уокера Мидоу рассказала, что разводится с мужем. Фото: instagram.com/meadowwalker/

"После двух прекрасных лет брака мы пришли к решению расстаться полюбовно. Это наше общее решение, и мы искренне надеемся, что каждый будет уважать наши пожелания относительно конфиденциальности", — поделилась 25-летняя модель, добавив, что они с мужем сохранили дружеские отношения и продолжают "поддерживать друг друга".

Пол Уокер погиб в автокатастрофе в 2013 году в возрасте 40 лет. Его дочь, хоть и училась актерскому мастерству, выбрала карьеру модели: она сотрудничает со многими брендами и появлялась на обложке Vogue. Кроме того, она снялась в последней части "Форсажа", вышедшей в мае этого года.

Напомним, Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод.

Ранее Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.

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