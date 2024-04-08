Участники музыкального проекта МУР объяснили, как украинцы бессознательно помогают оккупантам

Авторы музыкального проекта МУР. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что война в Украине длится уже третий год, некоторые граждане продолжают слушать российских исполнителей и косвенно помогать оккупантам. Участники музыкального проекта МУР рассказали, что нужно делать для того, чтобы преодолеть эту проблему.

Об этом они рассказали в интервью Новини.LIVE.

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В конце февраля проект МУР выпустил музыкальный альбом о писателях "расстрелянного возрождения", в записи которого взяли участие писатель Сергей Жадан, группа NAZVA, Евгений Янович, Елена Кравец, Евгений Дубовик, Хейтспич и Сергей Мартынюк.

Авторы музыкального проекта МУР. Фото: Новини.LIVE

Он называется "Ти [Романтика]" и состоит из 17 различных композиций, в которых "оживают" известные фигуры украинской литературы — Остап Вишня, Владимир Сосюра, Михайль Семенко и другие. В треках альбома слушатель углубляется в прошлое и становится свидетелем тяжелого периода для украинской нации. Авторы проекта искали удивительные и малоизвестные фрагменты украинской литературы, благодаря которым по-новому открываются личности писателей.

Журналист издания Новини.LIVE Галина Остаповец пообщалась с участниками проекта и спросила у них, почему украинцы до сих пор слушают российских исполнителей.

Они на конкретном примере объяснили, как украинцы, потребляя российский контент, буквально убивают себя и своих земляков.

"Людям нужно каждый день доказывать, что украинская музыка лучше. Условно, Баста тебя убивает, потому что ты слушаешь его, а он платит налоги с твоего прослушивания и потом часть твоего "прослушивания" влетает тебе в подъезд и складывает его вместе с тобой в виде ракеты", — отметил один из участников проекта.

Напомним, ранее мы писали, что певица Ирина Билык в свой день рождения попросила у украинцев подарок. Также мы рассказывали, что актриса "Женского квартала" хотела вступить в ряды ВСУ.