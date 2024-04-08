Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Учасники проєкту МУР пояснили, як викорінити в українців бажання слухати російських виконавців arrow

Учасники проєкту МУР пояснили, як викорінити в українців бажання слухати російських виконавців

8 квітня 2024 18:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Учасники музичного проєкта МУР пояснили, як українці несвідомо допомагають окупантам
Автори музичного проєкта МУР. Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Попри те, що війна в України вже триває третій рік, деякі наші громадяни продовжують слухати російських виконавців та опосередковано допомагати окупантам. Учасники музичного проєкта МУР розповіли про те, що потрібно робити для того, щоб подолати цю проблему.

Про це вони розповіли в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Наприкінці лютого проєкт МУР випустив музичний альбом про письменників "розстріляного відродження", у записі якого взяли участь письменник Сергій Жадан, гурт NAZVA, Євген Янович, Олена Кравець, Євгеній Дубовик, Хейтспіч та Сергій Мартинюк.

Автори музичного проєкта МУР поспілкувалися із виданням Новини.LIVE
Автори музичного проєкта МУР. Фото:  Новини.LIVE 

Він має назву "Ти [Романтика]" і складається із 17 різних композицій, у яких "оживають" відомі постаті української літератури — Остап Вишня, Володимир Сосюра, Михайль Семенко та інші. У треках альбому слухач поринає у минуле та стає свідком важкого періоду для української нації. Автори проєкту шукали дивовижні та маловідомі фрагменти з української літератури, завдяки яким по-новому відкриваються особистості письменників.

Журналіст видання Новини.LIVE Галина Остаповець поспілкувалася з учасниками проєкту та запитала в них, чому українці досі слухають російських виконавців.

Вони на конкретному прикладі пояснили, як українці, споживаючи російський контент, буквально вбивають себе та своїх земляків.

"Людям потрібно щодня доводити, що українська музика краща. Умовно, Баста тебе вбиває, тому що ти слухаєш його, а він платить податки з твого прослуховування і потім частина твого "прослуховування" влітає тобі у під'їзд і складає його разом з тобою у вигляді ракети", — зазначив один з учасників проєкту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ірина Білик у свій день народження попросила в українців подарунок. Також ми розповідали, що акторка "Жіночого кварталу" хотіла вступити до лав ЗСУ.

письменники
Україна
історія
культура
українські зірки
інтерв'ю
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку