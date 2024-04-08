Учасники музичного проєкта МУР пояснили, як українці несвідомо допомагають окупантам

Автори музичного проєкта МУР. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що війна в України вже триває третій рік, деякі наші громадяни продовжують слухати російських виконавців та опосередковано допомагати окупантам. Учасники музичного проєкта МУР розповіли про те, що потрібно робити для того, щоб подолати цю проблему.

Про це вони розповіли в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Наприкінці лютого проєкт МУР випустив музичний альбом про письменників "розстріляного відродження", у записі якого взяли участь письменник Сергій Жадан, гурт NAZVA, Євген Янович, Олена Кравець, Євгеній Дубовик, Хейтспіч та Сергій Мартинюк.

Автори музичного проєкта МУР. Фото: Новини.LIVE

Він має назву "Ти [Романтика]" і складається із 17 різних композицій, у яких "оживають" відомі постаті української літератури — Остап Вишня, Володимир Сосюра, Михайль Семенко та інші. У треках альбому слухач поринає у минуле та стає свідком важкого періоду для української нації. Автори проєкту шукали дивовижні та маловідомі фрагменти з української літератури, завдяки яким по-новому відкриваються особистості письменників.

Журналіст видання Новини.LIVE Галина Остаповець поспілкувалася з учасниками проєкту та запитала в них, чому українці досі слухають російських виконавців.

Вони на конкретному прикладі пояснили, як українці, споживаючи російський контент, буквально вбивають себе та своїх земляків.

"Людям потрібно щодня доводити, що українська музика краща. Умовно, Баста тебе вбиває, тому що ти слухаєш його, а він платить податки з твого прослуховування і потім частина твого "прослуховування" влітає тобі у під'їзд і складає його разом з тобою у вигляді ракети", — зазначив один з учасників проєкту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ірина Білик у свій день народження попросила в українців подарунок. Також ми розповідали, що акторка "Жіночого кварталу" хотіла вступити до лав ЗСУ.