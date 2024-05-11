Артистку из Израиля на Евровидении добавили в базу "Миротворец" — есть российский след

Певица Эден Голан. Фото: Reuters

К участию Израиля на песенном конкурсе "Евровидение-2024" приковано внимание не только еврофанов, но и многих организаций. Некоторые поддерживают певицу Эден Голан, а некоторые осуждают. В то же время ее имя оказалось в базе "Миротворец".

Соответствующий профиль Голан доступен на сайте.

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Профиль певицы, которой вчера (10 мая) исполнился 21 год, появился в "Миротворце" еще в начале февраля этого года. Но распространять информацию в сети начали именно в день финала песенного конкурса (11 мая), проходящего в шведском Мальме.

Эден Голан обвиняют, в частности, в сознательном нарушении государственной границы Украины, в проникновении на оккупированные российскими захватчиками территории. А также в участии в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, пропагандистских мероприятиях против Украины.

Профиль Эден Голан на сайте "Миротворец". Скриншот: сайт "Миротворец"

Большую часть своей жизни Эден прожила в Москве (хотя родилась в Израиле). Отец певицы, Эдди, – латышский еврей, а мама, Ольга, — украинская еврейка. В 2016 году Эден приняла участие в детском фестивале "Новая Волна" в оккупированном крымском Гурзуфе. Тогда 13-летняя Голан выступила вместе с певицей Нюшей. Эден сопровождала ее мать Ольга.

Также Голан выступала в российской адаптации шоу "Голос" в команде путинистки Пелагеи. Впоследствии стала участницей девичьей группы, которую пропагандист Григорий Лепс создал для своей дочери. После начала полномасштабной войны Эден уехала из России, где у ее родителей есть бизнес. Войну в Украине израильская певица, которой букмекеры прочат второе место на конкурсе, не комментирует.

Напомним, ранее мы писали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведение. Также мы рассказывали, в каком городе пройдет "Детское Евровидение-2024".