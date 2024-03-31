Украина уже не в Топ-3 на Евровидении-2024 — прогнозы букмекеров

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Впервые за длительное время Украина потеряла место в тройке лидеров в рейтинге букмекеров касательно победителя песенного конкурса "Евровидение-2024". Согласно обновленным данным, рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil занимают четвертое место.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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У трека украинок Teresa & Maria 10% на победу в песенном конкурсе, который пройдет в мае в шведском городе Мальме. Аналогичный показатель от букмекеров имеет представитель Нидерландов, исполнитель Joost Klein. Кстати, его клип на песню Europapa имеет более 16 млн просмотров.

Что касается тройки лидеров, то первое место продолжает удерживать хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич). На второе место переместился швейцарец Nemo, текущая бронза у итальянки Анджелины Манго. Украина долгое время была лидером в рейтинге от букмекеров, а затем была в ТОП-3.

Прогнозы букмекеров на 31 марта 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Накануне в столице Испании, Мадриде, прошла пре-пати "Евровидение-2024". Почти все участники конкурса познакомились друг с другом и представили еврофанам свои песни. Промо артистов в самом разгаре, поэтому прогноз букмекеров еще не раз изменится.

Напомним, ранее мы писали, что представительница Словении на "Евровидении-2024" попала в скандал из-за российской группы "Тату". Также мы рассказывали, что ведущая "Евровидения" осудила известного блогера за фото с путинистом Сергеем Лазаревым.