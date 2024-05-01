Украинка, снявшая клипы Лопес и Дуа Липы, готовит номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

Режиссер Таню Муиньо. Фото: instagram.com/tanumuino/

Украинский режиссер Таню Муиньо поставит сценическый номер представительниц Украины на "Евровидении-2024" alyona alyona и Jerry Heil. 68-й песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал — на 11 мая.

Об этом пишет издание Billboard.

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Jerry Heil и alyona alyona отмечают, что благодарны судьбе за возможность объединиться с Таню Муиньо и добавляют, что у них общая цель — чудестно представить свою страну.

"Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии до нею, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры", — рассказывают alyona alyona и Jerry Heil.

Они отмечают, что это сотрудничество в очередной раз подчеркивает идею песни, с которой певицы будут представлять Украину на конкурсе в Мальме — "единство людей, единство женщин".

Звезды добавляют, что сначала обсудили с Муиньо "все, что болит и резонирует нам в нашей песне". А уже через несколько дней режиссер представила собственное видение, поразившее артисток.

"Мы поняли: это то, как мы хотим через наш номер обратиться к миру! Музыка таки объединяет мир, мы уверены! И знаем, что эта постановка объединит сердца по всему миру в стремлении к победе света над тьмой!", — говорят артистки.

Таню Муиньо — украинский режиссер из Одессы. Она снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и других. Ролик для Foals она сняла в Киеве. Последняя ее работа — клип для британской артистки Дуа Липы на песню Illusion.

Напомним, стало известно, кто выступит из украинских звезд на "Евровидении". А раньше одной из представительниц Украины на "Евровидении" стало плохо.