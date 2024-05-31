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Украинка хочет отсудить у организаторов Каннского кинофестиваля 100 тысяч евро

31 мая 2024 23:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Украинка, победившая на Мисс Европа, планирует подать в суд на Каннский кинофестиваль
Модель, телеведущая Сава Понтийская. Фото: Instagram/pontyjska01
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Европа 2023" Сава Понтийская стала звездой в TikTok. Инцидент с ее участием на Каннском кинофестивале, завершившемся накануне во Франции, набрал более 16 млн просмотров. Впрочем, модель решила отсудить денежную компенсацию от организаторов.

Об этом сообщает BBC.

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По словам Понтийской, которая шесть лет назад переехала в Польшу, ее жестоко держала охранница, когда она пыталась войти в кинотеатр с билетом на премьеру "Марчелло Мио". Видео инцидента стало хитом в сети.

@pontyjska

Sava Pontyjska, Cannes Marcelo Mio premiere

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Сава показала документы, в которых она обвиняет организаторов фестиваля в "физическом нападении и психологическом вреде". По словам украинки, строящей успешную карьеру в Европе, ее репутация также пострадала. Поэтому Понтийская требует компенсации в размере 100 тысяч евро. Инцидент произошел 21 мая в Каннах.

"Я всегда мечтала попасть на Каннский кинофестиваль, но потом была шокирована грубостью и необоснованным применением физической силы, с которой я столкнулась на красной дорожке с другими мировыми звездами. Мы готовимся подать заявление вместе", — заявила Понтийская.

Организаторы Каннского кинофестиваля не ответили на запрос BBC прокомментировать ситуацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BBC News (@bbcnews)

Напомним, ранее мы писали, что актриса Кейт Бланшетт сделала политический жест в поддержку Палестины на Каннском кинофестивале. Также мы рассказывали, что обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" в роскошном платье без белья покорила красную дорожку Канн.

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Канны
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