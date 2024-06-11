Украинки Женя и Таня Постернак сняли новый кампейн для Hermès

Украинские фотографы Женя и Таня Постернак. Фото: collater.al

Две сестры с Украины Женя и Таня Постернак создали рекламный ролик для известного французского дома моды Hermès. Девушки уже не впервые сотрудничают с именитыми брендами.

Соответствующий ролик опубликован на официальном сайте Hermès.

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Украинские fashion-фотографы Женя и Таня Постернак сняли новый кампейн для именитого французского дома моды Hermès. На его кадрах девушки показали в выигрышном свете модели браслетов, которые примеряют на изящных женских руках.

"Чтобы открыть и закрыть браслет Hermès, следует выполнить эти три шага: 1. Осторожно сдвиньте его по запястью. 2. Нажмите оба конца вместе, чтобы закрыть. 3. Поверните застежку в форме "H", пока она не станет прямой, и нажмите!" — говорится в описании видео.

Украинки уже не в первый раз сотрудничают с именитыми брендами и компаниями. Девушки создавали продукты для New York Times, Vogue, брендов Jacquemus, Helmut Lang, Calvin Klein.

Сестры Постернак родились в Киеве, однако уже долгое время живут в Нью-Йорке.

Напомним, певица Рианна снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья. А также певица Леди Гага примерила платье, созданное из деталей автомобиля.