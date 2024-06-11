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Українки створили рекламу для бренду Hermès

11 червня 2024 17:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Українки Женя і Таня Постернак зняли новий кампейн для Hermès
Українські фотографи Женя і Таня Постернак. Фото: collater.al
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дві сестри з України Женя і Таня Постернак створили рекламний ролик для відомого французького дому моди Hermès. Дівчата вже не вперше співпрацюють з іменитими брендами.

Відповідний ролик був розміщений на офіційному сайті Hermès.

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Українські fashion-фотографи Женя та Таня Постернак  зняли новий кампейн для іменитого французького дому моди Hermès. На його кадрах дівчата показали у виграшному світлі моделі браслетів, які приміряють на тоненькі жіночі руки.

"Щоб відкрити та закрити браслет Hermès, слід виконати ці три кроки: 1. Обережно посуньте його по зап’ястку. 2. Натисніть обидва кінці разом, щоб закрити. 3. Поверніть застібку у формі "H", доки вона не стане прямою, та натисніть!" — йдеться в описі відео.

Українки вже не вперше співпрацюють із іменитими брендами та компаніями. Дівчата створювали продукти для The New York Times, Vogue, брендів Jacquemus, Helmut Lang, Calvin Klein.

Сестри Постернак народились у Києві, однак вже тривалий час живуть у Нью-Йорку. 

Нагадаємо, співачка Ріанна знялась у рекламі нової колекції спіднього. А також співачка Леді Гага приміряла сукню, яка була створена з деталей автомобіля.

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