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Украинская балерина разозлилась на артистов, которые зарабатывают на Чайковском

24 января 2024 14:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинская балерина разозлилась на артистов, которые зарабатывают на Чайковском
Украинская балерина Христина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская артистка балета Христина Шишпор возмутилась решением покинувших страну танцовщиков выступать под музыку российского композитора Петра Чайковского. Она призвала их остановиться.

Артистка поделилась мыслями в instagram.

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Прима-балерина Национальной оперы и балета Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко Христина Шишпор выразила свое мнение по поводу артистов, которые продолжают выступать под российскую музыку.

Украинская балерина Кристина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official/
Украинская балерина Христина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official/

Еще перед новогодними праздниками начали появляться новости, что выехавшие за границу украинские танцовщики устраивают платные представления, положенные на музыку российского композитора Петра Чайковского. Кроме того, они представлялись "Национальной оперой Украины", хотя это абсолютная ложь.

"С приближением праздников участились случаи анонсирования выступлений балетных трупп в странах Европы с традиционными показами спектаклей П. Чайковского "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Некоторые из трупп сознательно маскируются под бренд Национальной оперы Украины, используя созвучные названия типа Das National de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet и др. Эти сомнительные коллективы не имеют никакого отношения к Национальной опере Украины. Наша позиция — изъятие из репертуара произведений российских композиторов — принципиальная и мы ее придерживаемся", — еще в декабре заявила пресс-служба Национальной оперы Украины.

Балерина Христина Шишпор перерепостила этот пост и записала видеообращение к артистам, занимающимся такими махинациями за границей.

"С начала полномасштабной войны театр был закрыт. Когда открылся, он полностью отказался от произведений Чайковского. Мы полностью отказались от репертуара, а это: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" и другие. Я не понимаю тех артистов и тех людей, которые уехали за границу и сейчас зарабатывают деньги на Чайковском. А еще выдают себя за Национальную оперу Украины. Вам не стыдно?" — возмутилась Шишпор.

Кристина Шишпор
Украинская балерина Христина Шишпор осудила беглых украинцев. Фото: instagram.com/shyshpor_official/

По словам артистки, она понимает, что на представлениях с этой известной музыкой можно хорошо заработать, но это неправильно. Кристина Шишпор категорически осуждает такую позицию.

"Вы не охренели там все? Пожалуйста, исполняйте "Лесную песню", "Лилею", наши украинские произведения, которые ставят наши балетмейстеры. Как вам не стыдно, потому что вы такие "патриоты"... Я просто не хочу сейчас эти известны фамилии и имена называть, потому что еще немного — и я их назову", — жестко сказала артистка.

Шишпор считает, что подобные представления — это распространение русской культуры, которое сейчас вообще неуместно со стороны украинских художников. Также она осуждает побег из Украины.

"Вы, шарлатаны, просто не боитесь того, что вы прячетесь сейчас за границей, потому что вы должны находиться в Украине, а вы еще и пропагандируете русскую культуру. Пожалуйста, если у вас есть мозги, остановитесь, потому что вы ходите по краю ножа. Остановитесь, потому что это будет полномасштабный скандал. Все артисты не будут молчать", — обратилась к ним Шишпор.

Ранее украинский экспродюсер групп "Грибы" и "Нервы" получил российский паспорт.

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