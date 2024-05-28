Украинская "Ким Кардашьян" поразила эффектным выходом в откровенном платье от Андре Тана
Блогер Татьяна Коряк эффектно закрыла Каннский кинофестиваль в платье от Андре Тана. Наряды украинского дизайнера спровоцировали настоящий фурор на кинособытии.
Об этом стало известно из социальной сети модельера.
Украинка покорила красную дорожку кинофестиваля
Финальным аккордом Каннского кинофестиваля стало появление украинского блогера-миллионника Татьяны Коряк (также известной как Корячка). Татьяна появилась на закрытии фестиваля в откровенном "платье невесты" от Андре Тана. Публика и СМИ сначала приняли ее за Ким Кардашьян.
"Украинская Ким Кардашьян, блогер, совершила незаурядный ажиотаж на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись в финальном платье невесты, с показа коллекции "Open Your Eyes". Когда Таня вышла на красную дорожку, все начали кричать: "Ким, Ким, это вы?". Конечно, сходство очевидно, но наша Таня, безусловно, лучше", — комментирует Андре Тан.
Это платье было представлено публике во время показа коллекции дизайнера Open Your Eyes в Париже, звездой которого была украинская топ-модель Алина Байкова, сотрудничающая с Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen.
Напомним, Мисс Вселенная Украина вышла на красную дорожку фестиваля в Каннах. А раньше мы писали, что украинская блогер попала в скандал на Каннском кинофестивале.
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