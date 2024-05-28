Украинская "Ким Кардашьян" поразила эффектным выходом в откровенном платье от Андре Тана

Блогер Татьяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блогер Татьяна Коряк эффектно закрыла Каннский кинофестиваль в платье от Андре Тана. Наряды украинского дизайнера спровоцировали настоящий фурор на кинособытии.

Об этом стало известно из социальной сети модельера.

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Финальным аккордом Каннского кинофестиваля стало появление украинского блогера-миллионника Татьяны Коряк (также известной как Корячка). Татьяна появилась на закрытии фестиваля в откровенном "платье невесты" от Андре Тана. Публика и СМИ сначала приняли ее за Ким Кардашьян.

Блогер Татьяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блогер Татьяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блогер Татьяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Украинская Ким Кардашьян, блогер, совершила незаурядный ажиотаж на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись в финальном платье невесты, с показа коллекции "Open Your Eyes". Когда Таня вышла на красную дорожку, все начали кричать: "Ким, Ким, это вы?". Конечно, сходство очевидно, но наша Таня, безусловно, лучше", — комментирует Андре Тан.

Это платье было представлено публике во время показа коллекции дизайнера Open Your Eyes в Париже, звездой которого была украинская топ-модель Алина Байкова, сотрудничающая с Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen.

Напомним, Мисс Вселенная Украина вышла на красную дорожку фестиваля в Каннах. А раньше мы писали, что украинская блогер попала в скандал на Каннском кинофестивале.