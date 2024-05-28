Українська "Кім Кардаш'ян" вразила ефектним виходом у відвертій сукні від Андре Тана

Блогерка Тетяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блогерка Тетяна Коряк ефектно закрила Каннський кінофестиваль у сукні від Андре Тана. Вбрання українського дизайнера спровокувало справжній фурор на цьогорічній кіноподії.

Про це стало відомо з соціальної мережі модельєра.

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Фінальним акордом Каннського кінофестивалю стала поява української блогерки-мільйонниці Тетяни Коряк (також відомої як Корячка). Тетяна з'явилась на закритті фестивалю у відвертій "сукні нареченої" від Андре Тана — і здійснила неабиякий ажіотаж, адже публіка та ЗМІ спершу прийняли її за Кім Кардаш'ян.

Блогерка Тетяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блогерка Тетяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блогерка Тетяна Коряк. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Українська Кім Кардашьян, блогерка-мільйонниця, здійснила неабиякий ажіотаж на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, зʼявившись у фінальній сукні нареченої, з показу колекції "Open Your Eyes". Коли Таня вийшла на червону доріжку, всі почали кричати: "Кім, Кім, це ви?". Звичайно, схожість очевидна, але наша Таня, безумовно, краща", — коментує Андре Тан.

Ця сукня була представлена публіці під час показу колекції дизайнера "Open Your Eyes" в Парижі, зірквою якого була українська топ-модель Аліна Байкова, яка співпрацює з Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen.

Нагадаємо, Міс Всесвіт Україна вийшла на червону доріжку фестивалю у Каннах. А раніше ми писали, що українська блогерка потрапила у скандал на Каннському кінофестивалі.