Певица Луна возмутила украинцев новым русскоязычным альбомом

Украинская певица выпустила русскоязычный альбом — реакция соцсетей
Украинская певица Луна (Кристина Герасимова) презентовала новый альбом, имеющий русскоязычное название "Мечты". Из тринадцати композиций только две украиноязычные.
Новини.LIVE расскажет, как на это отреагировали пользователи соцсетей под ее публикацией в Instagram.
Русскоязычный альбом певицы Луна
В пластинку вошли 11 русскоязычных треков. Анонс альбома Луна сделала в соцсетях на английском языке. Оставила лишь название альбома на русском. Первый из двух украиноязычных треков в пластинке звучит под седьмым номером.
Еще до релиза Луна попадала вязыковые скандалы. Артистка, которая в начале года родила второго ребенка, не скрывала в своих публикациях, что продолжает писать новые композиции на русском языке. Несмотря на это, ожидаемо, Кристина получила немало хейта в комментариях.
- Выпустить альбом на русском и называть себя украинской певицей… Или трусы надень, или крестик сними. На этом языке убивают украинцев.
- Спасибо за развитие русской культуры, ваш вклад в русский империализм неоценим.
- Какое досадное самоубийство.
- А за это дают подозрение?
- Вы знали, что такими действиями вызовете резонанс аудитории. То есть вы совершенно осознанно на это пошли.
Бывшая жена российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша (переехал в РФ и получил красный паспорт во время полномасштабной войны) не стала отвечать на комментарии.
Напомним, ранее мы писали, что певица Гайтана попала в скандал из-за русскоязычного концерта в Кыргызстане. Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко впервые признался, почему до сих пор не перевел свои песни на украинский язык.
Читайте Новини.LIVE!