Певица Луна возмутила украинцев новым русскоязычным альбомом

Певица Луна. Фото: Instagram/kri_luna

Украинская певица Луна (Кристина Герасимова) презентовала новый альбом, имеющий русскоязычное название "Мечты". Из тринадцати композиций только две украиноязычные.

Новини.LIVE расскажет, как на это отреагировали пользователи соцсетей под ее публикацией в Instagram.

Читайте также:

Русскоязычный альбом певицы Луна

В пластинку вошли 11 русскоязычных треков. Анонс альбома Луна сделала в соцсетях на английском языке. Оставила лишь название альбома на русском. Первый из двух украиноязычных треков в пластинке звучит под седьмым номером.

Первая половина нового альбома певицы Луны. Скриншот: YouTube Music

Еще до релиза Луна попадала вязыковые скандалы. Артистка, которая в начале года родила второго ребенка, не скрывала в своих публикациях, что продолжает писать новые композиции на русском языке. Несмотря на это, ожидаемо, Кристина получила немало хейта в комментариях.

Выпустить альбом на русском и называть себя украинской певицей… Или трусы надень, или крестик сними. На этом языке убивают украинцев.

Спасибо за развитие русской культуры, ваш вклад в русский империализм неоценим.

Какое досадное самоубийство.

А за это дают подозрение?

Вы знали, что такими действиями вызовете резонанс аудитории. То есть вы совершенно осознанно на это пошли.

Бывшая жена российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша (переехал в РФ и получил красный паспорт во время полномасштабной войны) не стала отвечать на комментарии.

Напомним, ранее мы писали, что певица Гайтана попала в скандал из-за русскоязычного концерта в Кыргызстане. Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко впервые признался, почему до сих пор не перевел свои песни на украинский язык.