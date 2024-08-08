Співачка Луна обурила українців новим російськомовним альбомом

Співачка Луна. Фото: Instagram/kri_luna

Українська співачка Луна (Крістіна Герасимова) презентувала новий альбом, який має російськомовну назву "Мечты". З тринадцяти композицій лише дві україномовні.

Новини.LIVE розкаже, як на це відреагували користувачі соцмереж під її дописом в Instagram.

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До платівки увійшло 11 російськомовних треків. Анонс альбому Луна зробила в соцмережах англійською мовою. Залишила тільки назву альбому російською. Перший з двох україномовних треків у платівці звучить під сьомим номером.

Перша половина нового альбому співачки Луни. Скриншот: YouTube Music

Ще до релізу Луна потрапляла у мовні скандали. Артистка, яка на початку року народила другу дитину, не приховувала у своїх дописах, що продовжує писати нові композиції російською. Попри це, очікувано, Крістіна отримала чимало хейту в коментарях.

Випустити альбом російською і називати себе українською співачкою… Або труси вдягни, або хрестик зніми. Цією мовою вбивають українців.

Дякую за розвиток російської культури, ваш вклад в російський імперіалізм неоціненний.

Яке прикре самогубство.

А за таке дають впровадження?

Ви знали, що такими діями спричините резонанс аудиторії. Тобто ви абсолютно свідомо на це пішли.

Колишня дружина російського продюсера українського походження Юрія Бардаша (переїхав до РФ та отримав червоний паспорт під час повномасштабної війни) не стала відповідати на коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Гайтана потрапила у скандал через російськомовний концерт в Киргизстані. Також ми розповідали, що композитор Андрій Данилко вперше зізнався, чому досі не переклав свої пісні українською.