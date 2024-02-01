Украинское кино покажут на кинорынке популярного фестиваля

Украинское короткометражное кино покажут во время крупнейшего фестиваля короткого метра в мире, в Клермон-Ферране. Фото: менеджмент мероприятия

Команда KISFF при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" презентует украинское короткометражное кино на кинорынке во время крупнейшего фестиваля короткого метра в мире, который состоится в Клермон-Ферране (Франция).

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

Читайте также:

Фильмы касаются темы войны

На кинорынке, который продлится с 5 по 8 февраля 2024 года, KISFF представит стенд украинского короткометражного кино. В программу показов вошли работы Антонио Лукича (How I Spent My Summer Holidays?), Натальи Ильчук ("Седьмая смена"), Марты Смеричинской ("Дом за 1117 км к северо-востоку"), Анны Дудко ("Мокош"), Лизы Пирожковой ("Алло, я на горе"), Сони Лелюх ("Comma"), Андрея Кокуры ("В Париже никто не думает о завтра") и Игоря Бабаева ("Войсы из Бахмута"). Отобранные художественные и документальные короткометражные фильмы затрагивают тему войны и следов, которые она оставляет в жизни людей, исследуют целостность и хрупкость.

Афиша фестиваля. Фото: менеджмент проекта

"Участие в индустриальной секции в Клермон-Ферране — это отличный повод для украинских представителей киноиндустрии установить профессиональные связи с европейскими дистрибьюторами и программерами, обменяться опытом и наладить сотрудничество в будущем", — комментируют организаторы.

К делегации украинских кинематографистов, занимающихся коротким метром, присоединятся также режиссеры и продюсеры, чьи короткометражные проекты еще на этапе производства: Виктория Задорская ("Космотато"), Кирилл Наумко ("Круглые очки"), Вячеслав Туряница ("Бограч" , Елена Сиатовская ("Бегущая земля") и Ирина Сосимович ("Недоразумение").

Они примут участие в Talents Connexion, индустриальном хабе для талантливых художников в рамках кинорынка на фестивале в Клермон-Ферране. Участники и участницы Talents Connexion смогут посетить коллективные тематические воркшопы и презентовать свои кинопроекты представителям индустрии.

Также в рамках организации украинского стенда на кинорынке в Клермон-Ферране команда KISFF представляет онлайн-каталог украинского короткометражного кино. В нем представлены как завершенные фильмы, так и работы в производстве.

Напомним, украинские фильмы получили рекордные кассовые сборы в 2023 году.

Ранее в Капитолии показали документальный фильм об Украине.