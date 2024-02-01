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Українське кіно покажуть на кіноринку популярного фестивалю

1 лютого 2024 11:30
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Українське кіно покажуть на кіноринку популярного фестивалю
Українське короткометражне кіно покажуть під час найбільшого фестивалю короткого метру в світі, у Клермон-Феррані. Фото: менеджмент заходу
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Команда KISFF за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" презентує українське короткометражне кіно на кіноринку під час найбільшого фестивалю короткого метру в світі, що відбудеться у Клермон-Феррані (Франція).

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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Фільми торкаються теми війни

На кіноринку, який триватиме з 5 по 8 лютого 2024 року, KISFF представить стенд українського короткометражного кіно. У програму показів увійшли роботи Антоніо Лукіча ("How I Spent My Summer Holidays?"), Наталії Ільчук ("Сьома зміна"), Марти Смеричинської ("Дім за 1117 км на північний схід"), Анни Дудко ("Мокош"), Лізи Пирожкової ("Алло, я на горі"), Соні Лелюх ("Comma"), Андрія Кокури ("В Парижі ніхто не думає про завтра")та Ігоря Бабаєва ("Войси з Бахмута"). Відібрані художні та документальні короткометражні фільми торкаються теми війни та слідів, які вона залишає у житті людей, досліджують цілісність та крихкість.

 

Афіша фестивалю. Фото: менеджмент проєкту
Афіша фестивалю. Фото: менеджмент проєкту

"Участь в індустрійній секції у Клермон-Феррані — це чудова нагода для українських представників кіноіндустрії встановити професійні зв’язки з європейськими дистриб’юторами та програмерами, обмінятись досвідом і налагодити співпрацю у майбутньому", — коментують організатори.

До делегації українських кінематографістів, які займаються коротким метром, долучаться також режисер_ки та продюсер_ки, чиї короткометражні проєкти ще на етапі виробництва: Вікторія Задорська ("Космотато"), Кирило Наумко ("Круглі окуляри"), В'ячеслав Туряниця ("Бограч"), Олена Сіятовська ("Земля, що біжить") та Ірина Сосімович ("Непорозуміння").

Вони візьмуть участь у Talents Connexion, індустрійному хабі для талановитих митців в межах кіноринку на фестивалі у Клермон-Феррані. Учасники та учасниці Talents Connexion матимуть змогу відвідати колективні тематичні воркшопи та презентувати свої кінопроєкти представникам індустрії.

Також в межах організації українського стенду на кіноринку у Клермон-Феррані команда KISFF презентуєонлайн-каталог українського короткометражного кіно. У ньому представлені як завершені фільми, так і роботи у процесі виробництва.

Нагадаємо, українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році.

Раніше у Капітолії показали документальний фільм про Україну.

Франція
кіно
фільм
фестиваль

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