Украинские фильмы получили рекордные кассовые сборы в 2023 году

Мультфильм "Мавка. Лесная песня". Фото: стоп-кадр из мультфильма

Продюсер Ирина Костюк заявила, что в этом году украинские фильмы были более финансово удачные, чем ранее. Прибыль с кинопоказов стала рекордной.

Об этом пишет "Укринформ".

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Продюсер мультфильма "Мавка. Лесная песня" Ирина Костюк рассказала о доходах кино в этом году. Она считает, что доля украинских фильмов в общем бокс-офисе Украины "беспрецедентно велика".

Украинские картины установили рекорд по кассовым сборам в 2023 году.

"Общая прибыль от украинского кино составляет примерно 300 млн грн, половину из них собрала "Мавка. Лесная песня", но другие — это "Люксембург-Люксембург", "Довбуш", "Щедрик", "Памфир". Они также собирали беспрецедентно большие кассы, что повлекло за собой рост бокс-офиса как в абсолютных цифрах, так и доли украинского кино. По результатам года она будет на уровне 15-17% в общем бокс-офисе — такого еще не было в украинском кинопрокате", — рассказала Костюк.

Также она добавила, что мультфильм о мавке был успешным и заграницей.

"Поскольку одна из миссий "Мавки" — культурная дипломатия и она действительно имела беспрецедентный успех в мире, это делает ее для меня лично и для всей украинской культуры одним из выдающихся событий года", — добавила продюсер.

Успех проекта "Мавка. Лесная песня" колоссальный

Анимационный фильм создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов украинской мифологии. Он вошел в топ-5 запросов у Google за 2023 год.

Это первый украинский анимационный фильм, вышедший в сверхширокий мировой кинопрокат. Его показали в кинотеатрах в 148 странах. Наибольшую популярность он приобрел во Франции — кассовые сборы были более 20 миллионов долларов.

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