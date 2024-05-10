Украинские студенты презентовали альтернативный трек Евровидения

Студенты в Европе представляют музыкальный проект. Фото: Украинская академия лидерства

В предверии 68-го песенного конкурса "Евровидение", который сейчас проходит в шведском Мальме, украинские студенты представили и уникальный аудио-перфоманс. Песня о мире без слов, ежедневно звучащая на улицах европейских городов, объединяет Европу и становится мощным воплощением слогана фестиваля — United By Music.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Украинской академии лидерства.

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The Unnoticed Song — это не просто перформанс, а призыв к всемирному единению и солидарности, а также благодарность европейскому сообществу за поддержку. Студенты Академии рассказывали о песне мира представителям НАТО, Европейского Совета, Европейского Суда по правам человека, Еврокомиссии, мэрам европейских городов и министрам европейских стран, с которыми встречались в рамках экспедиции по странам ЕС.

Акции в поддержку Украины The Unnoticed Song прошли на площадях городов Чехии, Бельгии, Германии, Франции, Дании и Словакии. Надев наушники, каждый желающий мог услышать "Незамеченную песню" мира в режиме реального времени.

"Призываем поддерживать Украину в войне за мир, демократию и другие европейские ценности. Однако, говоря о войне, нам было очень важно отойти от традиционной негативной коннотации. Следовательно, было решено говорить о мире. Ведь мир в европейских странах возможен до тех пор, пока Украина противостоит России и собой закрывает остальные страны", — прокомментировала Евгения Матейчук, и.о. руководителя Украинской академии лидерства.

Во время акций студенты также записывали звуки каждого города, чтобы по завершении акции вместе на основе собранной фонотеки создать уникальную "Песню мира".

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