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Украинские студенты презентовали альтернативную песню Евровидения

10 мая 2024 21:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Украинские студенты презентовали альтернативный трек Евровидения
Студенты в Европе представляют музыкальный проект. Фото: Украинская академия лидерства
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В предверии 68-го песенного конкурса "Евровидение", который сейчас проходит в шведском Мальме, украинские студенты представили и уникальный аудио-перфоманс. Песня о мире без слов, ежедневно звучащая на улицах европейских городов, объединяет Европу и становится мощным воплощением слогана фестиваля — United By Music.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Украинской академии лидерства.

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The Unnoticed Song — это не просто перформанс, а призыв к всемирному единению и солидарности, а также благодарность европейскому сообществу за поддержку. Студенты Академии рассказывали о песне мира представителям НАТО, Европейского Совета, Европейского Суда по правам человека, Еврокомиссии, мэрам европейских городов и министрам европейских стран, с которыми встречались в рамках экспедиции по странам ЕС.

Акции в поддержку Украины The Unnoticed Song прошли на площадях городов Чехии, Бельгии, Германии, Франции, Дании и Словакии. Надев наушники, каждый желающий мог услышать "Незамеченную песню" мира в режиме реального времени.

"Призываем поддерживать Украину в войне за мир, демократию и другие европейские ценности. Однако, говоря о войне, нам было очень важно отойти от традиционной негативной коннотации. Следовательно, было решено говорить о мире. Ведь мир в европейских странах возможен до тех пор, пока Украина противостоит России и собой закрывает остальные страны", — прокомментировала Евгения Матейчук, и.о. руководителя Украинской академии лидерства.

Во время акций студенты также записывали звуки каждого города, чтобы по завершении акции вместе на основе собранной фонотеки создать уникальную "Песню мира".

Напомним, ранее мы писали об эпатажных номерах второй десятки финалистов "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что какая песня "Евровидения" установила рекорд в Spotify.

Евровидение
студенты
музыка
Европа
акция

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