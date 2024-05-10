Українські студенти презентували альтернатий трек Євробачення

Студенти в Європі презентують музичний проєкт. Фото: Українська академія лідерства

Напередодні 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який зараз проходить у шведському Мальме, українські студенти презентували й унікальний аудіоперфоманс. Пісня про мир без слів, яка щодня звучить на вулицях європейських міст, обʼєднує Європу і стає потужним втіленням слогана фестивалю — United By Music.

Про це Новини.LIVE повідомили в Українській академії лідерства.

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The Unnoticed Song — це не просто перфоманс, а заклик до всесвітнього єднання та солідарності, а також подяка європейській спільноті за підтримку. Студенти Академії розповідали про пісню миру представникам НАТО, Європейської Ради, Європейського Суду з прав людини, Єврокомісії, мерам європейських міст та міністрам європейських країн, з якими зустрічалися в межах експедиції країнами ЄС.

Безпосередньо акції в підтримку України The Unnoticed Song пройшли на площах міст Чехії, Бельгії, Німеччині, Франції, Данії та Словаччині. Одягнувши навушники, кожен охочий мав змогу почути "Непомічену пісню" миру в режимі реального часу.

"Закликаємо підтримувати Україну у війні за мир, демократію та інші європейські цінності. Проте, говорячи про війну, нам було дуже важливо відійти від традиційної негативної конотації. Відтак було вирішено говорити про мир. Адже мир в європейських країнах можливий доти, доки Україна протистоїть Росії та собою закриває решту країн", — прокоментувала Євгенія Матейчук, в.о. керівника Української академії лідерства.

Під час акцій студенти також записували звуки кожного міста, щоб після завершення акції разом на основі зібраної фонотеки створити унікальну "Пісню миру".

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