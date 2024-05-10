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Українські студенти презентували альтернативну пісню Євробачення

10 травня 2024 21:29
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Стас Кожушко
Редактор
Українські студенти презентували альтернатий трек Євробачення
Студенти в Європі презентують музичний проєкт. Фото: Українська академія лідерства
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні  68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який зараз проходить у шведському Мальме,  українські студенти презентували й унікальний аудіоперфоманс. Пісня про мир без слів, яка щодня звучить на вулицях європейських міст, обʼєднує Європу і стає потужним втіленням слогана фестивалю — United By Music. 

Про це Новини.LIVE повідомили в Українській академії лідерства. 

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The Unnoticed Song — це не просто перфоманс, а заклик до всесвітнього єднання та солідарності, а також подяка європейській спільноті за підтримку. Студенти Академії розповідали про пісню миру представникам НАТО, Європейської Ради, Європейського Суду з прав людини, Єврокомісії, мерам європейських міст та міністрам європейських країн, з якими зустрічалися в межах експедиції країнами ЄС. 

Безпосередньо акції в підтримку України The Unnoticed Song  пройшли на площах міст Чехії, Бельгії, Німеччині, Франції, Данії та Словаччині. Одягнувши навушники, кожен охочий мав змогу почути "Непомічену пісню" миру в режимі реального часу.

"Закликаємо підтримувати Україну у війні за мир, демократію та інші європейські цінності. Проте, говорячи про війну, нам було дуже важливо відійти від традиційної негативної конотації. Відтак було вирішено говорити про мир. Адже мир в європейських країнах можливий доти, доки Україна протистоїть Росії та собою закриває решту країн", — прокоментувала Євгенія Матейчук, в.о. керівника Української академії лідерства.   

Під час акцій студенти також записували звуки кожного міста, щоб після завершення акції разом на основі зібраної фонотеки створити унікальну "Пісню миру". 

Нагадаємо, раніше ми писали про епатажні номери другої десятки фіналістів "Євробачення-2024". Також ми розповідали, яка пісня "Євробачення" встановила рекорд в Spotify.

Євробачення
студенти
музика
Європа
акція

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