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Украинские звезды заколядовали для нового альбома "Риздвайб"

22 декабря 2023 16:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинские звезды заколядовали для нового альбома "Риздвайб"
Alyona Alyona и НКНКТ. Фото: прессслужба "Музваря"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

26 украинских исполнителей объединились и записали альбом осовремененных колядок "Риздвайб". Традиционные мотивы зазвучали в сочетании с техно, рэп, поп и другими жанрами.

Об этом сообщил "Музварь" .

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Альбом "Роздвайб" — это сборник современенных украинских рождественских песен от топовых певцов. В альбоме звучат подлинные колядки и щедривки в новой интерпретации.

Исполнители объединились, чтобы привлечь внимание к важности сохранения традиций украинской культуры.

В альбом вошли 7 композиций и неожиданный трек "Щедрик" с участием alyona alyona, MamaRika, Ирины Билык, Оли Цыбульской, Елены Тополи, Павла Зиброва, SKYLERR, LELY45, NATIYA, ENLEO и многих других артистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Послушать новые композиции можно на всех стриминговых платформах. Роялти с первого квартала от прослушиваний будут переданы на проект "объятия для ребенка" фонда Екатерины Осадчей для обеспечения комплексной поддержки детей-сирот.

Над альбомом работали в течение трех месяцев.

"Наша команда в составе четырех саундпродюсеров Виталия Поповича, Евгения OSTY, Петра Берестечко и лично меня взяла такой вызов: в экстремально сжатые сроки переосмыслить малоизвестные и уже популярные рождественско-обрядовые песни в необычных интерпретациях, 105 часов, 105 часов, 105 часов. , рекордное количество голосов… Задача была нелегкая", — рассказал музыкальный продюсер сборника TOM SODA.

Для популяризации украинской народной музыки команда выбрала такие колядки — "Ясна зоря", "То не ластовка",  "Пане господарю", "Ми вас витаєм", "Дева Мария", "Ой як же було изпрежди вика", "Щедрик".

Украинцы со всего мира спели "Щедрик" вместе

Бонусным треком к альбому стал самый массовый "Щедрик" в музыкальной истории Украины. Чтобы собрать 2000 желающих, команда использовала чат-бот в Telegram. Для записи выбрали 302 голоса.

Напомним, что Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество.

Ранее мы писали, что Христина Соловий выпустила альбом колядок "Рождественские сны".

Также Ирина Билык перепела свой хит "Снег" соловьиной.

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