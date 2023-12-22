Українські зірки заколядували для нового альбому "Різдвайб"

Alyona Alyona та НКНКТ. Фото: пресслужба "Музвару"

26 українських виконавці об'єднались і записали альбом осучаснених колядок "Різдвайб". Традиційні мотиви зазвучали у поєднанні з техно, реп, поп та іншими жанрами.

Про це повідомив "Музвар".

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Альбом "Різдвайб" — це збірка осучаснених українських різдвяних пісень від топових співаків. У альбомі звучать автентичні колядки і щедрівки у новій інтерпретації.

Виконавці об'єднались, щоб привернути увагу до важливості збереження традицій української культури.

В альбом увійшли 7 композицій та неочікуваний трек "Щедрик" за участі alyona alyona, MamaRika, Ірини Білик, Олі Цибульської, Олени Тополі, Павла Зіброва, SKYLERR, LELY45, NATIYA, ENLEO та багатьох інших артистів.

Послухати нові композиції можна на всіх стрімінгових платформах. Роялті з першого кварталу від прослуховувань будуть передані на проєкт "Обійми для дитини" фундації Катерини Осадчої задля забезпечення комплексної підтримки дітей-сиріт.

Над альбомом працювали протягом трьох місяців.

"Наша команда у складі чотирьох саундпродюсерів Віталія Поповича, Євгена OSTY, Петра Берестечка та особисто мене взяла такий виклик: в екстремально стислі терміни переосмислити маловідомі та вже популярні різдвяно-обрядові пісні у незвичних інтерпретаціях. 105 годин звукозапису, 570 звукових доріжок, 160 годин зведення, рекордна кількість голосів… Задача була нелегка", — розповів музичний продюсер збірки TOM SODA.

Для популяризації української народної музики команда обрала такі колядки — "Ясна зоря", "То не ластовка", "Пане господарю", "Ми вас вітаєм", "Діва Марія", "Ой як же було ізпрежди віка", "Щедрик".

Українці з усього світу заспівали "Щедрик" разом

Бонусним треком до альбому став наймасовіший "Щедрик" в музичній історії України. Щоб зібрати 2000 охочих українців, команда використала чат-бот у Telegram. Для запису обрали 302 голоси.

Нагадаємо, що Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво.

Раніше ми писали, що Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".

Також Ірина Білик переспівала свій хіт "Сніг" солов‘їною.