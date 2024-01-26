Украинский бренд бесплатно пошьет свадебные костюмы для военных

Военный в костюме INDPOSHIV. Фото: instagram.com/indposhiv_official/

Украинский бренд мужской одежды INDPOSHIV решили сшить свадебные костюмы для военных. Они планируют подарить их 12 защитникам.

Об этом бренд рассказал в Instagram.

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Украинский бренд мужской одежды INDPOSHIV поделился планами на год. Они решили сшить бесплатные костюмы 12-ти защитникам страны.

"Мы поражены и невероятно счастливы за наших защитников и защитниц, которые, несмотря на войну, продолжают нести в себе свет и любовь, женятся и создают новые семьи. Для таких особенных событий и для таких особенных клиентов мы решили сшить bespoke костюм или парадную форму для свадьбы. Это наш своеобразный подарок", — рассказал бренд.

Чтобы получить костюм, нужно заполнить анкету по ссылке. Каждая модель будет создаваться два месяца по личным меркам защитника.

"Учтите то, что нам понадобится около двух месяцев, также нужно будет по крайней мере раз приехать в Киев на снятие мерок и обсуждение всех составляющих костюма. С помощью random.org мы выберем двенадцать военных, для которых создадим bespoke костюм/форму за наш счет", — отметил бренд.

Ранее Саша Бо забрала авто для ЗСУ, которое еще полгода назад должно было поехать на фронт.

Также украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне.